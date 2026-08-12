Уникальное украинское оружие устроило настоящий ад в Новороссийске (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 504
По словам россиян, это была самая сильная атака на этот город с начала путинской войны
В ночь на 12 августа Силы обороны Украины провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы в Новороссийске – последнем основном форпосте российского флота в Черном море. Реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские экипажные системы поразили позиции ПВО, причалы и инфраструктуру морского порта.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Поражение было нанесено на расстоянии более 300 км от линии фронта.
"Оккупационный флот и вся поддерживающая его инфраструктура не будет в безопасности, пока продолжается российская агрессия. Войну нужно останавливать, и все адекватные предложения для дипломатии на столе", — пишет президент.
Во время атаки вражеские средства РЭБ направляли дроны прямо на жилые дома Новороссийска. По городу возникли многочисленные пожары, разрушение многоэтажек.
Как рассказывал "Телеграф", предыдущая массированная атака на Новороссийск произошла 8 июня. Тогда после многочисленных взрывов возник пожар на нефтехранилище, горел резервуарный парк на территории промышленной площадки "Грушевая" ("Грушевая балка").