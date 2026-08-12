Уникальное украинское оружие устроило настоящий ад в Новороссийске (фото и видео)

По словам россиян, это была самая сильная атака на этот город с начала путинской войны

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В ночь на 12 августа Силы обороны Украины провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы в Новороссийске – последнем основном форпосте российского флота в Черном море. Реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские экипажные системы поразили позиции ПВО, причалы и инфраструктуру морского порта.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Поражение было нанесено на расстоянии более 300 км от линии фронта.

"Оккупационный флот и вся поддерживающая его инфраструктура не будет в безопасности, пока продолжается российская агрессия. Войну нужно останавливать, и все адекватные предложения для дипломатии на столе", — пишет президент.

Во время атаки вражеские средства РЭБ направляли дроны прямо на жилые дома Новороссийска. По городу возникли многочисленные пожары, разрушение многоэтажек.

Один из поврежденных домов. Фото: Exilenova+

Российское ПВО сбивало дроны прямо над городом. Фото: Exilenova+

Пожар виден издалека. Фото: Exilenova+

Еще один ракурс пожара. Фото: Exilenova+

Дроны активно сбивала вражеская ПВО. Фото: Exilenova+

Как рассказывал "Телеграф", предыдущая массированная атака на Новороссийск произошла 8 июня. Тогда после многочисленных взрывов возник пожар на нефтехранилище, горел резервуарный парк на территории промышленной площадки "Грушевая" ("Грушевая балка").