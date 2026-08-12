Укр

Уникальное украинское оружие устроило настоящий ад в Новороссийске (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
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Реактивные дроны "Паляница" атаковали новороссийский порт Новость обновлена 12 августа 2026, 12:06
Реактивные дроны "Паляница" атаковали новороссийский порт. Фото Коллаж "Телеграф"

По словам россиян, это была самая сильная атака на этот город с начала путинской войны

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В ночь на 12 августа Силы обороны Украины провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы в Новороссийске – последнем основном форпосте российского флота в Черном море. Реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские экипажные системы поразили позиции ПВО, причалы и инфраструктуру морского порта.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Поражение было нанесено на расстоянии более 300 км от линии фронта.

"Оккупационный флот и вся поддерживающая его инфраструктура не будет в безопасности, пока продолжается российская агрессия. Войну нужно останавливать, и все адекватные предложения для дипломатии на столе", — пишет президент.

Во время атаки вражеские средства РЭБ направляли дроны прямо на жилые дома Новороссийска. По городу возникли многочисленные пожары, разрушение многоэтажек.

Новороссийск был атакован дронами 12.08.2026, последствия
Один из поврежденных домов. Фото: Exilenova+
Новороссийск был атакован дронами 12.08.2026, последствия
Российское ПВО сбивало дроны прямо над городом. Фото: Exilenova+
Новороссийск был атакован дронами 12.08.2026, последствия
Пожар виден издалека. Фото: Exilenova+
Новороссийск был атакован дронами 12.08.2026, последствия
Еще один ракурс пожара. Фото: Exilenova+
Новороссийск был атакован дронами 12.08.2026, последствия
Дроны активно сбивала вражеская ПВО. Фото: Exilenova+

Как рассказывал "Телеграф", предыдущая массированная атака на Новороссийск произошла 8 июня. Тогда после многочисленных взрывов возник пожар на нефтехранилище, горел резервуарный парк на территории промышленной площадки "Грушевая" ("Грушевая балка").

Теги:
#Россия #Новороссийск #Атака #Беспилотники