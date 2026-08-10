До 100 "падающих звезд" за час: украинцев ждет редкое небесное зрелище

Такое бывает раз в году

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В ночь на четверг жители Украины и других стран Северного полушария смогут наблюдать пик одного из самых ярких метеорных потоков года — Персеид. Астрономы прогнозируют благоприятные условия для наблюдений: при идеальной погоде можно будет увидеть до 50-100 метеоров в час.

Как передает The Guardian, Персеиды достигнут максимальной активности в ночь со среды на четверг (12-13 августа). В этом году наблюдениям особенно благоприятствует новолуние — яркий лунный свет не будет мешать рассматривать метеоры на ночном небе.

По данным NASA, при идеальных условиях интенсивность потока может достигать 50-100 метеоров в час. The American Meteor Society оценивает возможное количество видимых метеоров в сельской местности США в 30-50 в час.

Фото: Getty Images

Метеорные потоки возникают, когда Земля проходит через следы пыли и обломков, оставленные кометами, а иногда и астероидами. Эти частицы на огромной скорости входят в атмосферу и сгорают, создавая яркие световые полосы, которые называют "падающими звездами".

Персеиды связаны с кометой 109P/Свифта — Туттля. Она обращается вокруг Солнца примерно раз в 133 года и в следующий раз должна приблизиться к нему в 2125 году. Наблюдения Персеид ведутся уже более двух тысяч лет.

Этот метеорный поток считается одним из любимых у астрономов и любителей ночного неба, поскольку нередко сопровождается особенно яркими метеорами — болидами. Дополнительное преимущество Персеид заключается в том, что они появляются летом, поэтому наблюдать за ними можно без холодных зимних ночей.

Как наблюдать за метеорным потоком

Для наблюдений рекомендуется выбрать место подальше от городских огней и убедиться, что небо свободно от облаков. Лучше всего смотреть на небо после полуночи и до рассвета, когда созвездие Персея поднимается высоко над северной частью горизонта. Именно оттуда, с точки зрения наблюдателя, будут исходить метеоры.

Астрономы советуют провести на улице не менее получаса, чтобы глаза успели привыкнуть к темноте. При этом лучше не пользоваться телефоном и выбрать участок неба для наблюдения — яркая вспышка может появиться внезапно и даже попасть в поле периферического зрения.

Ранее сообщалось, что 12 августа украинцы смогут наблюдать еще одно редкое явление. Мы писали, во сколько состоится полное солнечное затмение.