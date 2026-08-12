Первое за 27 лет солнечное затмение: кто из украинцев не увидит

Продолжительность самого длинного момента наблюдения в Украине — полчаса

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Впервые за 27 лет 12 августа Европа может наблюдать полное солнечное затмение. Из Украины можно будет увидеть только как частичное, да и повезет не всем — часть регионов просто не успеет на него из-за расположения.

Харькову, Днепру, Одессе, Краматорску и другим городам юга и востока Украины зрелище не доступно, ведь в этот момент солнце будет как раз заходить. Дополнительно из наших широт будет видно, что закрыты от 3 до 40% солнечного диска.

В каких городах солнечное затмение будет не видно

Даже в центре Украины затемнения можно будет увидеть не более нескольких минут. В Киеве будет видно всего 3% от затмения.

Где можно увидеть полное солнечное затмение

Полностью солнечный диск скроется за Луной на две минуты — наблюдать это можно из Гренландии, Исландии, Испании и севера России. В Украине лучше наблюдать солнечное затмение из Закарпатья. Продолжительность зрелища – около 31–32 минут. Ожидается, что можно увидеть, как более трети Солнца будет черной.

По расчетам Timeanddate, в Украине можно будет увидеть частичное солнечное затмение:

Волынская область: 20:13 – 20:53

Львовская область: 20:17 – 20:47

Закарпатская область (Ужгород): 20:19 – 20:51

Ровенская область: 20:13 – 20:46

Ивано-Франковская область: 20:18 – 20:42

Тернопольская область: 20:17 – 20:40

Хмельницкая область: 20:17 – 20:34

Черновицкая область: 20:19 – 20:35

Винницкая область: 20:16 – 20:28

Киев: 20:14 – 20:23.

Как смотреть на солнечное затмение

Ни в коем случае нельзя смотреть на солнечное затмение без особой защиты. Официальные правила безопасности NASA отмечают: наблюдение любой части яркого Солнца через объектив камеры, бинокль или телескоп без специального солнечного фильтра, закрепленного на передней части оптики, мгновенно повлечет за собой серьезное повреждение глаз.

Для наблюдения необходимо иметь специальные очки для затемнения со стандартом безопасности ISO 12312-2 или ручные солнечные фильтры. Закопченное стекло или другие предметы использовать не рекомендуют. Важно – в таких очках нельзя смотреть затемнение через бинокль или телескоп – лучи прорежут фильтр и навредят глазам. Так же не стоит снимать солнце на телефон или фотоаппарат без специального солнечного фильтра – это может повредить оптику.

Чтобы безопасно наблюдать затмение, можно воспользоваться методом косвенного наблюдения – став спиной к солнцу, держать на вытянутой в стороне руке предмет с отверстиями, например дуршлаг. Через его отверстия будет пробиваться свет, который будет по сути проекцией Солнца и того, что с ним будет происходить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в один день с затемнением украинцы могут увидеть и другое космическое явление. На ночь с 12 на 13 августа приходится пик метеоритного потока Персеиды.