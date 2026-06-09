Ест листья с деревьев и не боится людей: где на Киевщине можно встретить этого зверя из мультфильма Disney (фото)
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Животное имеет эстетическую окраску и дает себя фотографировать
В государственном парке-памятнике "Межигорье", что на Киевщине аллеями бывшей резиденции президента-беглеца Виктора Януковича можно увидеть необычного зверя. Там совершенно свободно гуляет пятнистый олень. Животное совсем не боится людей и спокойно лакомится местной флорой.
"Телеграф" делится уникальными кадрами. На фото видно, как молодой самец с бархатными рогами (пантами) с аппетитом объедает сочные листья прямо из веток яблони.
Что это за вид и чем он питается
Животное на снимках — это пятнистый олень ( Cervus nippon ), которого за красивую летнюю окраску часто называют "оленем-цветком".
Елени являются типичными дендрофагами (питаются древесной растительностью). У линий период сочная зелень кустарников и фруктовых деревьев для них — настоящее лакомство, богатое витаминами и вологой. Так что яблоневый сад для этого красавца стал идеальным местом для обеда.
Почему дикие животные выходят к людям
То, что дикое животное спокойно реагирует на присутствие человека и не убегает, имеет несколько веских причин:
- Поиск безопасного места из-за войны: Зоологи отмечают, что из-за полномасштабного вторжения, регулярных воздушных атак, работы ПВО и взрывов на Киевщине дикая природа испытывает колоссальный стресс. Громкие звуки заставляют зверей покидать привычные глухие лесные чащи и мигрировать в более спокойные, закрытые зоны. Огражденные парковые территории, где нет охотников и действует строгий контроль, становятся для них безопасным убежищем.
- Отсутствие страха в пределах парка: На территории "Межгорья" животных никто не обижает, поэтому этот самец, вероятно, уже привык к облику людей и не воспринимает их как прямую угрозу.
Несмотря на то, что олень выглядит очень дружелюбным, администрация парков обычно призывает посетителей соблюдать дистанцию, не пытаться гладить диких животных и ни в коем случае не кормить их "человеческой" пищей (например, хлебом), ведь это может быть опасно для их желудка.
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