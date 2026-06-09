Їсть листя з дерев і не боїться людей: де на Київщині можна зустріти цього звіра з мультфільма Disney (фото)

Тварина має естетичне забарвлення і дає себе фотографувати

У державному парку-пам'ятці "Межигір'я", що на Київщині алеями колишньої резиденції президента-втікача Віктора Януковича можна побачити незвичного звіра. Там абсолютно вільно гуляє плямистий олень. Тварина зовсім не боїться людей і спокійно ласує місцевою флорою.

"Телеграф" ділиться унікальними кадрами. На фото видно, як молодий самець із оксамитовими рогами (пантами) з апетитом об'їдає соковите листя прямо з гілок яблуні.

Що це за вид і чим він харчується

Тварина на знімках — це олень плямистий (Cervus nippon), якого за красиве літнє забарвлення часто називають "оленем-квіткою".

Олень плямистий

Олені є типовими дендрофагами (живляться деревною рослинністю). У ліній період соковита зелень чагарників та фруктових дерев для них — справжні ласощі, багаті на вітаміни та волологу. Тож яблуневий сад для цього красеня став ідеальним місцем для обіду.

Чому дикі тварини виходять до людей

Те, що дика тварина спокійно реагує на присутність людини та не тікає, має під собою кілька вагомих причин:

Пошук безпечного місця через війну: Зоологи зазначають, що через повномасштабне вторгнення, регулярні повітряні атаки, роботу ППО та вибухи на Київщині дика природа зазнає колосального стресу. Гучні звуки змушують звірів залишати звичні глухі лісові хащі та мігрувати у спокійніші, закриті зони. Огороджені паркові території, де немає мисливців та діє суворий контроль, стають для них безпечним прихистком.

Зоологи зазначають, що через повномасштабне вторгнення, регулярні повітряні атаки, роботу ППО та вибухи на Київщині дика природа зазнає колосального стресу. Гучні звуки змушують звірів залишати звичні глухі лісові хащі та мігрувати у спокійніші, закриті зони. Огороджені паркові території, де немає мисливців та діє суворий контроль, стають для них безпечним прихистком. Відсутність страху в межах парку: На території "Межигір'я" тварин ніхто не кривдить, тому цей самець, імовірно, уже звик до вигляду людей і не сприймає їх як пряму загрозу.

Олень плямистий не боїться людей

Попри те, що олень виглядає дуже дружелюбним, адміністрація парків зазвичай закликає відвідувачів дотримуватися дистанції, не намагатися гладити диких тварин та в жодному разі не годувати їх "людською" їжею (наприклад, хлібом), адже це може бути небезпечним для їхнього шлунку.

Раніше "Телеграф" писав, що на Дніпропетровщині помітили рідкісного жука.