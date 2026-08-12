Путин мечтает повторить Сталина, но… Кулеба объяснил, ждать ли переговоров скоро

По мнению эксдипломата, россияне будут двигаться по пути эскалации войны против Украины

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В ближайшее время переговоры о завершении русско-украинской войны вряд ли возможны. Ведь глава Кремля Владимир Путин верит, что ему удастся сломить украинское сопротивление и не собирается останавливаться и готовит новую волну мобилизации в РФ на осень.

Об этом бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в видео на своем YouTube-канале. По его словам, несмотря ни на что победителем из этой войны выйдет Украина.

Возможны ли переговоры осенью?

Экс-дипломат отметил, что ни сейчас, ни осенью возможностей для переговоров об окончании войны не будет. Ведь у россиян нет настоящих стимулов к этому.

"Я не думаю, что встреча Украины, США и РФ состоится. На сегодня мы видим не что Путин закусил удила, экономика его страдает, но она не находится в кризисе. А он, я думаю, сейчас раздает указания типа наращивания производства ракет и поиск способов укрепить свое ПВО. А это значит, что он только двигается по пути войны. Но Украина играет в другую игру. Она показывает готовность к переговорам, к компромиссам. И это игра не в насмешливом смысле, а реальная дипломатическая игра", — сказал Кулеба.

Как Путин ведет себя в переговорах?

Он также рассказал, как глава Кремля Владимир Путин ведет себя на переговорах. По его словам, тот пребывает в собственном иллюзорном мире.

"Путин? Я не я и хата не моя. И все это перемежается, историями о печенегах, половцах, искусственно созданная страна, это все. Зеленскому он этого не говорил, но другим говорит. Поэтому его стиль — делегировать все. Он царь, хороший. Ну, есть плохие бояре или хорошие бояре, которым нужно разобраться, ему доложить, он примет решение. По факту ничего не происходит, все остается как есть", — рассказал Кулеба.

Будут ли готовы россияне к переговорам в 2027 году?

Также, по его мнению, Россия не собирается договариваться об остановке войны. Напротив, там планируется мобилизация.

"Ничего. Они планируют мобилизацию. У Путина есть несколько направлений действий. Он для себя на сегодня опции прекращения войны путем переговоров не рассматривает, по моему мнению", — отметил Кулеба.

Как закончится война?

По мнению экс-дипломата, Путин сравнивает свою фигуру в истории с фигурой Иосифа Сталина, сумевшего переломить ситуацию и стать одним из победителей во Второй мировой войне. Однако ситуация сейчас совсем другая и Украина победит в этой войне, однако вопрос сроков ее завершения остается открытым.

"В нашу пользу из позитива. Путин не является Сталиным, а Россия не является Советским Союзом. Поэтому вопрос для меня не в том, как закончится эта война. Я уверен, что она закончится победой Украины. Вопрос в том, когда она закончится. Ответ на этот вопрос, как я уже сказал, я не знаю", — резюмировал Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Владимир Путин может пойти на реальные переговоры о мире.