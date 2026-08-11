Краткая память диктатора: Путина поймали на откровенной лжи о собственных страхах

Приход действующего главы РФ к власти сопровождался его страхом

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Глава России Владимир Путин заявил, что якобы "никогда ничего не боялся". При этом раньше он рассказывал о своем страхе за детей.

О том, что он никогда ничего не боялся, Путин сказал в ходе общения со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Новосибирске. Вероятно, глава РФ забыл, что ранее он публично рассказывал о своем страхе в вышедшем в 2017 году документальном фильме американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".

Об этом он говорил, отвечая на вопрос о моменте своего назначения премьер-министром России в 1999 году и вхождении во власть. В частности, Путин признался, что думал тогда лишь о том, "куда спрятать детей", потому что не знал, какими будут планы тогдашнего президента России Бориса Ельцина и сможет ли он (Путин) удержаться на должности.

"Представьте себе, меня уволили бы с должности. Охраны нет, ничего нет. И что делать? Как жить? И как обеспечить безопасность семьи?", — делились тогда воспоминаниями Путин.

Как рассказывал "Телеграф", недавно Путин принял участие в финальной церемонии конкурса для школьников "Большая смена". Он сыграл в футбол со школьником на сцене в Красноярске, чем вызвал волну негодования в соцсетях. Россияне возмущены тем, что глава Кремля развлекается, в то время как в стране ежедневные прилеты. Особенно граждан РФ задело, что это произошло в день гибели детей в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком.