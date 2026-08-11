"Или звони, или пиши": почему голосовые сообщения стали главным раздражителем

Если в личном общении они еще могут быть допустимы, то в рабочем — дурной тон

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Голосовые сообщения – наиболее противоречивая форма общения, отношение к которой очень разное. Именно потому, что кто-то считает их удобными, а другие – проявлением неуважения, лучше выбирать телефонный звонок или текстовое сообщение.

Допустимы ли голосовые сообщения в личном общении

Об этом "Телеграфу" рассказала ведущий эксперт по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко. По ее словам, голосовые сообщения могут быть очень неудобны для получателя.

"Я скажу вам откровенно, я сама не знаю, как к ним относиться, к этим голосовым эсемескам. Я не пользуюсь ими. Я почему-то их не люблю. Или уж звони и разговаривай, или что это значит, когда я тебе что-то наговорила", — отметила эксперт.

По ее словам, есть ситуации, когда получатель не имеет возможности прослушать голосовое, потому что находится среди людей. Приходится либо максимально уменьшать звук и прикладывать телефон к уху, либо выходить.

"Если я одна, я получу голосовое сообщение: "Привет. Нет времени писать тебе или звонить, то я тебе хочу сказать: тра-ля-ля". И там что-то она мне говорит. Если это подружка, приятельница, родственница, нормально, она мне объяснила, что у нее нет времени писать или разговаривать со мной, но у нее есть время записать мне голосовое сообщение. Ну хорошо, я выслушаю ", — говорит Адаменко.

Есть ли ситуации, когда голосовые можно использовать в деловых общениях

Эксперт по этикету отметила, что не знает ситуаций, в которых было бы полностью оправдано деловое общение с помощью голосовых сообщений. Если человек может наговорить его, он может позвонить по телефону и сказать то же самое лично.

"Потому что ответ на голосовое сообщение какой должен быть, тоже голосовым? Я не люблю. Писать или позвонить, поэтому так или иначе состоится разговор.

Наверное, есть такие случаи в деловом общении, когда человек очень-очень куда-то спешит и хочет голосом что-то сказать, потому что писать долго. Звонить, — а может, ты сейчас не возьмешь трубку, ну так он что-то тебе наговорит… Бывают такие случаи, но тоже очень-очень 50 на 50, я бы сказала", — объяснила Адаменко.

Шутка о неуместности голосовых в рабочем общении

По ее словам, эпистолярный стиль (общение через текстовые сообщения, переписку) вошел в нашу жизнь и нужно уметь этим пользоваться. Человек, которому вы что-то наговорили в голосовом сообщении может воспринять его как неуважение.

"Ты не хотел со мной разговаривать, у тебя не было времени, что ты мне здесь голосовым наговорил? Есть разные люди, поэтому надо быть очень осторожным и иметь индивидуальный подход к тому, к кому вы обращаетесь голосовым сообщением", — резюмировала эксперт по этикету.

Ранее Адаменко рассказала "Телеграфу", уместно ли писать человеку сообщения ночью, чтобы он прочитал их утром. По ее словам, в срочных ситуациях правила этикета допускают исключения — главное правильно дать понять собеседнику, что вопрос неотложный.