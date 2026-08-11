Если в "АТБ" внезапно отключили свет: сотрудник объяснил, что будет с чеком

Обесточивание не парализует работу касс и терминалов

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Если в ходе сканирования чека в "АТБ" внезапно исчез свет, процесс продолжится. На такие случаи сеть имеет альтернативные источники питания.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник "АТБ". По его словам, в супермаркетах сети установлены источники бесперебойного питания, поэтому кассы продолжают работать даже в случае отключения энергоснабжения.

Кроме того, внезапное исчезновение связи и мобильного интернета не останавливает работу терминалов и возможность расчета картой. За исключением ситуаций, когда проблемы со стороны самих банков.

Как на самом деле работает система видеонаблюдения в "АТБ"

По словам сотрудника "АТБ", за покупателями не следят через камеры с распознаванием лиц и не передают данные охране, как многие думают. При этом система видеонаблюдения в "АТБ" присутствует, камеры есть по всему залу магазина.

Также охрана никак не реагирует на покупателей, которые ходят по залу, смотрят и щупают товар, но ничего не покупают. Это право покупателя, мнение, что охрана может применить какие-то "санкции" к таким людям — ошибочно, охрана не делает по отношению к ним "ничего абсолютно", подчеркнул наш собеседник.

Как писал "Телеграф", сотрудник "АТБ" раскрыл секрет камер над кассами. Все не так, как думает большинство.