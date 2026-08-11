Прощайте, верхние шкафы: какими станут кухни уже скоро

Интерьеры становятся менее стандартными, а натуральные материалы и выразительные цвета выходят на первый план

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Традиционные кухни с рядами подвесных шкафчиков постепенно теряют популярность. Дизайнеры прогнозируют, что в 2027 году владельцы жилья будут чаще отказываться от верхних шкафов в пользу более открытых и более индивидуальных пространств, где главную роль будут играть натуральные материалы и выразительные текстуры.

Все популярнее становятся кухни, которые и на кухне не похожи, пишет издание Veranda. Особый упор будет делаться на напольных деревянных шкафах с заметной текстурой и естественным узором. Традиционные же подвесные шкафы могут вообще исчезнуть, уступив место на стенах декоративным элементам.

Кухня, не похожая на кухню/ Бекки Стейнер, Veranda

Популярность приобретают открытые полки, декоративные ниши и комбинации закрытых и открытых систем хранения. Такой подход позволяет сделать помещение визуально более легким и придать ему характер.

По мнению дизайнеров, современная кухня должна рассказывать собственную историю через детали: необычную фурнитуру, декоративное освещение, фактурные столешницы, ручную отделку мебели и сочетания различных материалов. Также растет популярность насыщенных цветов, узоров и контрастных акцентов, придающих интерьеру индивидуальность, а белый цвет отходит на второй план.

Кухня в доме в Чикаго с акцентным цветом и высокими шкафами/ Томас Луф для VERANDA

Кухня для размеренной жизни сельского дома/ Эми Нойнсингер для Country Living

Богатство цвета не означает отказ от белого. Часть дизайнеров отмечает, что белый цвет остается универсальной базой, легко дополненной древесиной, металлом, текстилем или цветными акцентами.

Главная тенденция ближайших лет – создание кухонь, которые выглядят уютными и живыми. Для этого предлагают использовать цветные акценты и необычный декор, как светильники-фонари.

Кухня с высоким шкафом и декоративными фонарями/Бекки Луигарт-Стейнер для VERANDA

Ранее "Телеграф" рассказывал, что белые стены в интерьере уже не так популярны. На смену им пришли семь других вариантов.