Забудьте про звичайні москітні сітки: іспанці розповіли, яка альтернатива ефективно захищає від комах

Цей варіант легко повісити, адже він не вимагає складного монтажу

З настанням тепла багато людей відкривають вікна, щоб впустити свіже повітря. Однак разом із ним у дім часто потрапляють комахи, які заважають спокою, особливо у вечірній та нічний час.

Саме тому дедалі більше уваги привертають альтернативні способи захисту вікон без використання традиційних москітних сіток. Одну з таких запропонувало видання "Оkdiario".

Чим замінюють звичні сітки

Замість жорстких конструкцій усе частіше використовують легкі текстильні рішення у вигляді напівпрозорих штор-сіточок. Такі можна замовити на українських інтернет-магазинах. Вони виконують одразу дві функції: пропускають свіже повітря та світло, але водночас створюють бар’єр для комах.

Замість москітної сітки можна купити білу сітчасту гардину. Фото: rozetka

Такі вироби не перевантажують інтер’єр і виглядають більш естетично порівняно зі стандартними сітками, які іноді псують вигляд вікна.

Як працює альтернативне рішення

Основою є дуже дрібна сітчаста тканина білого або світлого кольору. Вона добре пропускає денне світло, але затримує комах і частково захищає від зовнішніх поглядів.

Монтаж максимально простий: тканина закріплюється на легкій штанзі або карнизі над вікном. За потреби її можна підрізати під розмір отвору без складних інструментів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як швидко зробити москітну сітку своїми руками, якщо її зірвало вітром.