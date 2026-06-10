Ветчина за 163 грн и "Докторская" на скидке 42%: в "АТБ" обвалили цены в отделе мяса

Успейте сделать вкусные запасы

Сеть супермаркетов "АТБ" запустила масштабную волну скидок, предложив покупателям значительную экономию на популярных мясных изделиях. На этой неделе ценники упали на продукцию известных торговых марок, среди которых Добров, Мясная лавка и Своя линия.

Максимальная скидка составляет 40%. "Телеграф" исследовал сайт магазина — покупателям есть на что обратить внимание.

Больше о скидках в материале: "Цены в "АТБ" упали до половины стоимости: продающие со скидкой более 30% на этой неделе" .

Список товаров по скидке в мясном отделе с 10 по 16 июня

Колбаса "Мясная лавка/Своя линия Губернаторская" (сырокопченая) : получила -40% и сейчас продается по 359,89 грн/кг вместо 604,99 грн/кг.

: получила -40% и сейчас продается по 359,89 грн/кг вместо 604,99 грн/кг. Колбаса "Добров Докторская" (вареная, 500 г) : стоит 125,50 грн вместо 209,80 грн, что также составляет -40% скидки.

: стоит 125,50 грн вместо 209,80 грн, что также составляет -40% скидки. Сардельки "Мясная лавка/Своя линия С сыром" : подешевели на 35% и теперь их цена составляет 218,89 грн/кг вместо 337,59 грн/кг.

: подешевели на 35% и теперь их цена составляет 218,89 грн/кг вместо 337,59 грн/кг. Колбаса "Добров Сервелат" (варено-копченая) : снизилась в цене на 33% и продается по 132,89 грн. вместо 199,30 грн.

: снизилась в цене на 33% и продается по 132,89 грн. вместо 199,30 грн. Ветчина "Добров Рулет куриный" и ветчина "Мясная лавка/Своя линия Куриная" : получили скидки -30% и -32% соответственно.

Ранее "Телеграф" писал, в "АТБ" резко упали цены на популярный кофе.