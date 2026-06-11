Не поможет даже оплата? Какое наказание светит за кражу в "АТБ"

Подсудимый и потерпевший имеют право заключить "мировое соглашение"

Воровство в супермаркетах, например "АТБ", может закончиться уголовной статьей даже если рассчитаться за украденный товар. Однако есть возможность смягчить наказание.

Об этом рассказал юрист Назар Босак на портале "Юристы UA". К нему за помощью обратилась девушка, чей парень украл из "АТБ" товара на сумму 2 тысячи гривен. Мужчину поймали на горячем и ему пришлось расплатиться за товар, однако даже это не помогло.

"Сказали, что все равно это уголовная ответственность и будет суд, и, возможно, дадут условный срок", — рассказала девушка подозреваемого.

В ответ на это эксперт объяснил, что подсудимый и потерпевший имеют право заключить соглашение о примирении или соглашение о признании виновности, которое может уменьшить наказание.

"По соглашению о примирении подсудимый платит деньги потерпевшему, а потерпевший соглашается на небольшое наказание для подсудимого. Это так называемое мировое соглашение. Соглашение о примирении должно утверждаться судом. Заключение соглашения о примирении или о признании виновности может инициироваться в любой момент после уведомления лица о подозрении к выходу суда в совещательную комнату для вынесения приговора", — рассказал юрист.

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