Шинка за 163 грн і "Лікарська" на знижці 42%: в "АТБ" обвалили ціни у відділі мʼяса

Встигніть зробити смачні запаси

Мережа супермаркетів "АТБ" запустила масштабну хвилю знижок, запропонувавши покупцям значну економію на популярних м'ясних виробах. Цього тижня цінники впали на продукцію відомих торгових марок, серед яких "Добров", "М'ясна лавка" та "Своя лінія".

Максимальна знижка сягає 40%. "Телеграф" дослідив сайт магазину — покупцям є на що звернути увагу.

Більше про знижки у матеріалі: "Ціни в "АТБ" впали до половини вартості: що продають зі знижкою понад 30% цього тижня".

Список товарів по знижці у мʼясному відділі з 10 по 16 червня

Ковбаса "М'ясна лавка/Своя лінія Губернаторська" (сирокопчена) : дістала -40% і зараз продається по 359,89 грн/кг замість 604,99 грн/кг.

: дістала -40% і зараз продається по 359,89 грн/кг замість 604,99 грн/кг. Ковбаса "Добров Лікарська" (варена, 500 г) : коштує 125,50 грн замість 209,80 грн, що також становить -40% знижки.

: коштує 125,50 грн замість 209,80 грн, що також становить -40% знижки. Сардельки "М'ясна лавка/Своя лінія З сиром" : подешевшали на 35% і тепер їхня ціна становить 218,89 грн/кг замість 337,59 грн/кг.

: подешевшали на 35% і тепер їхня ціна становить 218,89 грн/кг замість 337,59 грн/кг. Ковбаса "Добров Сервелат" (варено-копчена) : знизилася в ціні на 33% і продається по 132,89 грн замість 199,30 грн.

: знизилася в ціні на 33% і продається по 132,89 грн замість 199,30 грн. Шинка "Добров Рулет курячий" та шинка "М'ясна лавка/Своя лінія Куряча": отримали знижки -30% та -32% відповідно.

Раніше "Телеграф" писав, в "АТБ" різко впали ціни на популярну каву.