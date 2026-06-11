Он украл тележку в "АТБ": какое ему теперь грозит наказание

Тяжесть наказания зависит от того во сколько будет оценено сворованное имущество

Воровство тележки из супермаркета, например "АТБ", может обернуться серьезными проблемами. В худшем случае похитителю может светить даже уголовная ответственность.

Об этом рассказал адвокат портала "Юристы UA". К нему за помощью обратился пользователь, который хотел узнать, какое наказание грозит за кражу тележки в "АТБ".

"Украл тележку из магазина "АТБ". Потом меня поймал охранник и вызвал полицию. Я ее вернул. Что мне за это будет?", — задается вопросом автор поста.

По словам эксперта, тяжесть наказания зависит от того во сколько будет оценено сворованное имущество.

"Если тележку оценят в сумму более 210 грн 20 коп. (по состоянию на 2026 год — 3328 грн Ред.), то может быть привлечение к уголовной ответственности за кражу по статье 185 УК Украины, если меньше — то привлечение к административной ответственности по статье 51 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — объяснил адвокат.

Напомним, ранее мы писали о том, в чем отличия между "синими" и "черными" "АТБ". Хотя на первый взгляд, кажется, что разница лишь в цвете фасада, на самом деле между ними есть несколько основных особенностей.