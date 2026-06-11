Не переплачуйте. Працівник "АТБ" розкрив секрет, як купувати товар дешевше, коли акція не діє

Цей спосіб підійде для будь-якого товару

Чимало покупців стикались з тим, що на ціннику в супермаркеті "АТБ" одна ціна, а на касі — інша. Це викликає питання: як купити товар за нижчою ціною та чи можливо це.

"Телеграф" звернувся до співробітника мережі, аби отримати відповіді. За словами співрозмовника, здебільшого такі питання стосуються саме акційних товарів.

"Часто зранку, коли не встигли змінити цінники, люди беруть щось, а на касі ціна вища. Уважні покупці помічають це та відмовляються від товару або купують за ціною каси", — каже працівник "АТБ".

Однак, за словами джерела, покупці мають право купити товар за тою ціною, яка вказана на ціннику. Навіть, якщо термін дії акції вже скінчився.

"Треба просто сказати на касі, що хочете купити товари за ціною, яка вказана на ціннику. У нас були випадки в магазині, коли жінка взяла шоколадку з одного стенду, де були акційні цінники, а на іншому нові — їй пробили товар за старою цінною", — каже співробітник "АТБ".

За його словами, про цей "лайфхак" знають не всі покупці, тому можуть переплачувати. Але за правилами "АТБ" покупець може наполягати на продажі товару, за ціною цінника, а не каси. Окрім того, навіть якщо вже після розрахунку в чеку помітили, що товар пробито не по акції, можна вимагати повернути кошти частково або повністю з відмовою від товару.

"Це правило працює безпосередньо біля каси. Адже адміністрації чи охоронцю треба одразу перевірити цінник, щоб впевнитись у помилці, а потім вже розбиратись з коштами", — додає співрозмовник.

Окрім, того джерело розповідає, що в більшості мереж "АТБ" різниця між ціною цінника та каси повертається не з рахунку супермаркету, а з кишені керівника магазину. Оскільки фактично проблема виникла через несвоєчасну переоцінку товару, за що відповідальне керівництво.

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