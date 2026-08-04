Дали порванную купюру на сдачу в "АТБ"? Кассир рассказал, обязан ли магазин обменять банкноту

В каком случае "АТБ" обменяет рваные деньги

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Покупатели иногда могут столкнуться с неприятной ситуацией – получить сдачу в виде поврежденной банкноты. В таком случае возникает вопрос: должен ли магазин обменять порванные деньги и куда обращаться.

Работник сети "АТБ" рассказал "Телеграфу", что если клиент получил поврежденную купюру именно при расчете в магазине, ее можно обменять. По словам кассира, покупателю следует обратиться к работникам торговой точки и объяснить ситуацию.

"Если он совершал покупки у нас и ему выдали порванную купюру, то да, ему ее обменяют", — отметил работник магазина.

Обменяют ли порванную купюру, если ее выдали в "АТБ". Фото: Телеграф

Объясним, что важно обращаться сразу после выявления проблемы, ведь тогда проще подтвердить, что банкноту покупатель получил именно как сдачу во время покупки.

Также ранее "Телеграф" рассказывал о ситуациях, из-за которых кассиров "АТБ" могут уволить. Одним из серьезных нарушений является просьба покупателя не производить товар через кассу или рассчитаться с работником лично. По словам сотрудника сети, такие действия запрещены, поскольку все покупки должны проходить через официальную кассовую систему.