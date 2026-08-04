Этот необычный вкус запомнили многие: популярное мороженое "Ласунка" в "АТБ" продают за полцены

На акции можно сэкономить сразу 26 гривен

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Мороженое, которое многие украинские помнят еще с детства, сейчас можно купить со значительной скидкой. Правда, акционная цена действует не во всех городах.

Популярное мороженое "Стоп наркотик" от торговой марки "Ласунка" сейчас можно купить в "АТБ" со значительной скидкой. Акция позволяет сэкономить 26 гривен на одной упаковке, по данным маркета.

Сейчас мороженое продается за 29,90 грн вместо 55,90 грн. Таким образом, цена снизилась почти вдвое.

Мороженое "Стоп наркотик" продают со скидкой в АТБ. Фото: Телеграф

Впрочем, предложение доступно не во всех городах. Скидку можно найти, в частности, в магазинах Киева, тогда как во Львове, Днепре и Харькове акционная цена пока не действует. Также пока неизвестно, до какого числа продлится распродажа.

Почему оно нам так хорошо знакомо с детства

"Стоп наркотик" давно стал одним из самых узнаваемых мороженого бренда "Ласунка". Оно известно не только необычным названием, но и оригинальным сочетанием вкусов. Эскимо покрыто белым шоколадом, а сверху посыпано маком и кунжутом, что создает необычное сочетание сладких и ореховых.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "АТБ" подходит к концу скидка в 35% на популярные детские сладости.