Припарковал машину у дома и поплатился: за что ему выпишут штраф и конфискуют транспорт

За что можно "влететь" на деньги

В Украине обычная парковка возле дома может обернуться штрафом или эвакуацией авто. В некоторых случаях за это придется оплатить не только штраф, но и дополнительные расходы на услуги эвакуатора и хранение автомобиля.

Все зависит от того, были ли нарушены правила дорожного движения Украины и насколько серьезно препятствие для других участников движения. Детальнее об этом написано в Кодексе Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Базовый штраф за неправильную парковку составляет 340 грн. Если автомобиль создает помехи другим машинам или пешеходам, сумма растет до 680 грн. За парковку на местах для лиц с инвалидностью предусмотрен штраф от 1020 до 1700 грн.

Отдельно наказывается парковка на газонах или в зеленых зонах — за это также предусмотрен штраф от 340 грн. Если же автомобиль препятствует движению экстренных служб, его могут эвакуировать на штрафную стоянку, а владельцу придется оплатить еще и услуги эвакуатора и хранения.

Где нельзя оставлять автомобиль

В частности, нельзя оставлять автомобиль ближе чем в 10 метрах от выездов с прилегающих территорий, перекрестков и пешеходных переходов. Возле мусорных контейнеров необходимо оставлять не менее 5 метров для спецтехники, а на тротуаре — не менее 2 метров свободного прохода для пешеходов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о новом дорожном знаке, за нарушение требований которого водителям может грозить значительный штраф.