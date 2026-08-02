Кассиры "АТБ" никогда не пробьют товар этим людям: кому именно и почему

В магазинах действует жесткое внутреннее правило

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В сети супермаркетов "АТБ" у сотрудников магазинов нет возможности покупать товары через собственную кассу. То же самое касается и родственников работников, которых те не могут обслуживать.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник "АТБ", пожелавший остаться анонимным.

Наше издание поинтересовалось могут ли сотрудники магазина обслуживать себя или своих близких на кассе, например, вне очереди или во время смены. Ответ оказался однозначным — такие действие категорически запрещены.

"Себя нельзя (обслуживать, — ред.) и родных нельзя вообще. Не то что без очереди, а вообще нельзя", — сказал наш собеседник.

Работникам установили дополнительные ограничения при покупке товаров. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

По его словам, причина такого запрета связана с тем, что при обслуживании знакомых или родственников сложнее контролировать честность проведения покупки. То есть, такое правило введено во избежание возможных злоупотреблений и для минимизации мошенничества. Работник магазина говорит, что в супермаркетах сети уже бывали случаи, когда родственникам пробивали товар "мимо кассы", чтобы те не платили.

Потому в "АТБ" действует строгое правило — кассир не может быть одновременно покупателем и человеком, который оформляет собственную покупку. Для этого ему нужно обратиться на другую кассу к другому кассиру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, за какую просьбу покупателя сотрудника "АТБ" могут тут же уволить.