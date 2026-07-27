Почему коты не умеют плеваться: причина вас удивит

Если утрировать, то когти у пушистиков не только на лапах

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Шершавый язык кошек не только помогает им ухаживать за шерстью и разделывать добычу, но и мешает избавляться от попавшей в рот шерсти. Из-за маленьких крючочков на языке животные не могут ее выплюнуть и проглатывают.

Об этом "Телеграфу" рассказал фелинолог (специалист по разведению, изучению, поведению, физиологии и анатомии кошек), ветеринарный терапевт, кардиолог и преподаватель Ветеринарного колледжа "Зоолюкс" Илья Лебедев.

На языке у котов есть маленькие крючочки, которые состоят из той же ткани, что и когти. Эти крючочки помогают котам вылизываться и отдирать кусочки мяса от скелета. Именно из-за них у котов такой шершавый язык.

Илья Лебедев

К сожалению, эти приспособления, созданные эволюцией, имеют не только плюсы, но и минусы. Из-за их наличия, коты не могут плеваться и избавляться от шерсти, которая попадает к ним в рот и желудок.

По словам ветеринара, коты также физически не могут жевать. Их анатомическое строение челюсти и черепа не приспособлено для движения нижней челюсти из стороны в сторону, как у жвачных животных. Такая же особенность есть и у людей.

"Их ротовой аппарат с зубами не обладает способностью к перетиранию пищи. Челюсть приспособлена только к сжатию добычи откусывания куска мяса, плоти и проглатывания", – рассказал Лебедев.

Напомним, кошки значительно успешнее львов на охоте: их результативность может превышать показатель царя зверей в два раза. Секрет кроется в нападении из засады, поэтому коты так любят коробки и другие укрытия.