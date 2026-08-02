Довыпендривались? Возле ключевого склада WB, который сожгли дроны, заметили "приманку"

Объект хорошо видно на спутниковых снимках

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В Самарской области после атаки на склад Wildberries заметили необычную "инсталляцию" с российской символикой. Речь идет о большом российском триколоре и символами "Z" и "V", которые используются российской армией в войне против Украины.

Такая "приманка" для дронов находилась всего в нескольких сотнях метров от места удара. Информацию об этом публикует Telegram-канал Astra.

Размер этой инсталляции" примерно 80 на 40 метров и его хорошо видно на спутниковых снимках.

Отметим, что в ночь на 2 августа в России прогремел ряд взрывов и некоторые из них раздались в поселке городского Типа Новосемейкино в Самарской области России. Как стало известно, в результате атаки дронов на территории склада Wildberries произошел крупный пожар.

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди в своем Telegram-канале также подтвердил удар по Wildberries. По его словам, самарский хаб является основным логистическим мостов между европейской и азиатской частями России.

Удары по Wildberries

Начиная с 18 июля Украина атаковала хабы Wildberries более чем в десятке городов – один из них находится в оккупированном Крыму. На сегодня в России осталось всего пару десятков ключевых распределительных центров, которые впервые могут стать целями украинских военных в ближайшее время.

Хронология поражений хабов Wildberries:

Котовск (Тамбовская область) — 18 июля

Электросталь (Московская область) — 18 июля

Краснодар — 22 июля

Невинномысск (Ставропольский край) — 22 июля

Воронеж — 23 июля

Гусов/Калининградская обл. (или Подольск, в зависимости от подсчета сводок) — 23 июля

Симферополь (Крым) — 24 июля

Новосаратовка/Уткина Заводь (Ленобласть) — 24 июля

Шушары (Санкт-Петербург) — 24 июля

Екатеринбург — 25 июля, однако в компании заявили, что сам комплекс вроде бы не пострадал, а горела парковка.

Рязань – 29 июля. Под массированный удар беспилотников попал большой складской комплекс компании, где пострадали около 170 тысяч квадратных метров помещений.

Пенза — 30 июля. Горел логистический комплекс российского маркетплейса Wildberries площадью около 90 тыс. квадратных метров.

Волгоград – 31 июля. По сообщениям мониторинговых каналов, под удар попал распределительный центр компании площадью около 44 тысяч квадратных метров. Этот логистический хаб обслуживает Волгоградскую, Астраханскую и ряд соседних областей РФ. После атаки над районом объекта зафиксировали густой дым.

Новосемейкино (Самарская область) — 2 августа.

Самые большие объекты Wildberries. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появились новые яркие кадры пожаров на хабах Wildberries в Петербурге.