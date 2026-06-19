Он нарвал черешни у соседа и поплатился: как за это наказали

Даже несколько сорванных ягод с соседского дерева могут стать причиной конфликта

Многие украинцы считают, что сорвать несколько черешней или яблок с соседского дерева — мелочь, которая не заслуживает внимания. Однако за такую "дегустацию" можно понести ответственность.

"Телеграф", ссылаясь на КУАП, расскажет, что грозит любителям полакомиться чужим.

Согласно положениям Гражданского кодекса Украины, владельцу земельного участка принадлежат не только сама земля, но и насаждение и урожай, который на нем вырос. Следовательно, собирать фрукты без разрешения хозяина нельзя, даже если речь идет о нескольких ягодах или плодах.

Если человек намеренно сорвал чужой урожай, его действия могут квалифицировать как мелкое похищение чужого имущества. По статье 51 Кодекса Украины об административных правонарушениях за это предусмотрен штраф от 10 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 510 гривен), общественные или исправительные работы или административный арест.

Если же стоимость похищенного урожая значительна, ответственность может быть уже уголовной. В таком случае наказание будет определяться в зависимости от обстоятельств дела и размера нанесенного ущерба.

Следовательно, перед тем, как полакомиться черешнями или яблоками из чужого дерева, следует помнить: даже несколько плодов могут обойтись гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое наказание грозит украинцам за приготовление шашлыков на собственном балконе.