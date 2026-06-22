Припаркував машину біля будинку і поплатився: за що йому випишуть штраф і конфіскують транспорт

За що можна "влетіти" на гроші

В Україні звичайне паркування біля дому може обернутися штрафом або навіть евакуацією авто. У деяких випадках за це доведеться сплатити не лише штраф, а й додаткові витрати за послуги евакуатора та зберігання автомобіля.

Все залежить від того, чи були порушені правила дорожнього руху України та наскільки серйозною є перешкода для інших учасників руху. Детальніше про це написано в Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Базовий штраф за неправильне паркування становить 340 грн. Якщо автомобіль створює перешкоди для інших машин або пішоходів, сума зростає до 680 грн. За паркування на місцях для осіб з інвалідністю передбачено штраф від 1020 до 1700 грн.

Окремо карається паркування на газонах або зелених зонах — за це також передбачено штраф від 340 грн. Якщо ж авто блокує рух екстрених служб, його можуть евакуювати на штрафмайданчик, а власнику доведеться оплатити ще й послуги евакуатора та зберігання.

Де не можна залишати авто

Зокрема, не можна залишати авто ближче ніж за 10 метрів від виїздів із прилеглих територій, перехресть та пішохідних переходів. Біля сміттєвих контейнерів потрібно залишати щонайменше 5 метрів для спецтехніки, а на тротуарі — не менше 2 метрів вільного проходу для пішоходів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про новий дорожній знак, за порушення вимог якого водіям може загрожувати значний штраф.