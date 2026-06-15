В Украину идет жара: вернутся ли графики отключения света

Эксперты рассказали, чем это грозит энергосистеме

Со вторника воздух в Украине начнет прогреваться и уже на выходных в некоторых регионах следует ожидать жару до +33 градусов. Возникает вопрос: вернутся ли графики отключений из-за кондиционеров?

Как свидетельствуют данные погодного радара VentuSky, уже в пятницу, 19 июня, в Ужгороде температурный максимум составит +31 градус.

Какой температуры воздуха ждать и где будет жарче всего

Жара будет заходить к нам с запада, поэтому в приморских регионах термометры покажут +27…+28, на остальной территории будет сохраняться относительно прохладная погода в диапазоне +24…+26 градусов.

Прогноз погоды на 19 июня 2026 года. Фото: Скриншот

В субботу, 20 июня, температурные показатели будут нарастать. В Ужгороде ожидается +33, а в других западных и южных регионах воздух прогреется до +30 градусов. На остальной территории прогнозируется +26…+28.

Прогноз погоды на 20 июня 2026 года. Фото: Скриншот

Укргидрометцентр также фиксирует приближение жары, но несколько сдержаннее в цифрах. По информации метеорологов, в пятницу на Закарпатье ожидается до +27 градусов, а в других областях максимум составит от +24 до +26.

Прогноз погоды на 19 июня 2026 года. Фото: Скриншот

На субботу Укргидрометцентр прогнозирует на Закарпатье – до +30 градусов, на Западе и Юге – до +26… +28, а в остальных регионах — еще на пару градусов ниже.

Прогноз погоды на 20 июня 2026 года. Фото: Скриншот

Ждать ли отключений света

Логично, что в жару украинцы начнут включать кондиционеры и вентиляторы, так что нагрузка на энергосистему возрастет. Как говорил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии "Телеграфу", при жаре свыше +28…+30 градусов потребление растет с 12 до 14 ГВт — то есть добавляется 2 ГВт. Два гигаватта – это больше, чем мощность среднего атомного энергоблока. И этот скачок происходит не постепенно, а резко – в пиковые дневные часы.

Подробнее читайте в материале: "Безумная жара и кондиционеры на полную: сколько часов отключений света ждать летом"

По его мнению, если летом будут умеренные обстрелы плюс привычная жара, это приведет к отключениям по графику, преимущественно в пиковые вечерние часы в течение 2-3 часов в сутки. При наихудшем сценарии, если возобновятся масштабные удары по подстанциям и будет продолжительная жара одновременно, отключения могут достигать в среднем четырех часов в сутки.

Владимир Омельченко

Эксперт по энергетике Станислав Игнатьев в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" отметил, что украинская энергосистема входит в жаркий сезон с ослабленной генерацией после массированных атак.

По его мнению, еще несколько лет назад лето было "легким" для энергетики. Теперь – нет. Когда температура превышает +30 градусов, страна входит в "летний пик", по нагрузке приближающийся к зимнему.

Если отключения и будут, они станут точечными — привязанными к конкретным часам пиковой нагрузки, а не тотальными как зимой прошлого года, считает эксперт.

Станислав Игнатьев

Украинцев выручит природный буфер

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отверг самые страшные прогнозы и объяснил почему. Зимой пик потребления приходился на вечер, когда солнечные станции уже не работают. Летом же пик наступает днем, в самые жаркие часы. И именно тогда солнечная генерация работает наиболее эффективно. Это создает природный буфер.

Геннадий Рябцев

Ранее заслуженный метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, что в Украине наблюдается уменьшение продолжительности летнего сезона. Основная причина – климатические изменения, которые фиксируют в марте.