Жара отступает: названы даты, когда в Украине может похолодать аж на 20 градусов

Зонты и куртки будут не лишними

Погода в Украине может резко принять курс на похолодание. Кое-где температура воздуха опустится до +12°C тепла, а большинство регионов накроют осадки.

Об этом свидетельствуют данные ventusky. Там синоптики прогнозируют долгожданный конец изнурительной июньской жары.

Кардинальное изменение погодных условий начнется по всей стране с 27 июня. Самые низкие градусы зафиксируют на западе страны, где вблизи границы температура воздуха местами будет составлять всего +12°C, что наглядно демонстрирует карта.

Погода в Украине 27 июня

В столице и других крупных областных центрах температурный фон также претерпевает существенные изменения, обеспечивая комфортную свежесть в каждом регионе:

Киев: столица наконец-то отдохнет от удушья. На четко видно, что в районе Киева и северных областей температура воздуха будет составлять всего +19°C.

Погода в Киеве 27 июня

Львов: вокруг города столбики термометров покажут +17°C.

Погода во Львове 27 июня

Харьков: на востоке Украины воздух прогреется до +21°C. Это зафиксировано на карте.

Погода в Харькове 27 июня

Днепр: в центральной части страны, в частности, в Днепре, ожидается приятная прохлада на уровне +22°C, что четко иллюстрирует карта.

Погода в Днепре 27 июня

Одесса: южные регионы традиционно останутся самыми теплыми, однако даже жара существенно ослабнет. Столбики термометров в Одессе и черноморском побережье зафиксируются на отметке +26°C.

Погода в Одессе 27 июня

Резкое понижение температуры будет происходить на фоне активных атмосферных процессов. Большинство областей Украины покроют интенсивные дожди, которые придут на смену длительной засухе. Кроме того, вместе с дождями практически во все регионы придут летние грозы, сопровождающиеся шквалистым усилением ветра и грозовой активностью.

Ранее "Телеграф" писал, что Украину скоро накроет грозовой фронт.