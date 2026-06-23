РФ пытается распространить сибирскую язву в Украине: почему эту инфекцию считают одной из самых опасных болезней

Сибирская язва считается одной из самых опасных инфекционных болезней в мире

Российские оккупанты пытаются распространить на территории Украины особо опасную инфекцию — сибирскую язву. На временно оккупированные районы Херсонской области завозят туши скота, зараженные возбудителем этой болезни.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что такое сибирская язва

Сибирская язва – это острая инфекционная болезнь, которую вызывает бактерия Bacillus anthracis. Ее особенность заключается в способности образовывать споры, которые могут сохраняться в почве десятилетиями, не утрачивая опасных свойств.

Чаще сибирской язвой болеют травоядные животные — крупный рогатый скот, овцы, козы и лошади. Человек обычно заражается при контакте с больными животными или их тушами, кожей, шерстью или мясом.

Инфекция распространяется от животных к людям

Как передается болезнь

Существует несколько путей инфецирования. Самый распространенный – из-за поврежденной кожи. В таком случае возникает кожная форма сибирской язвы, которая проявляется характерными язвами.

Также человек может вдохнуть споры бактерии или проглотить их вместе с зараженной пищей. Легочная и кишечная формы считаются наиболее опасными, ведь без своевременного лечения нередко заканчиваются смертью.

Сибирская язва известна человечеству еще с давних времен

Чем опасна сибирская язва

Без лечения смертность от легочной формы сибирской язвы может достигать 85-90%. Даже кожная форма без должной медицинской помощи иногда приводит к летальным исходам.

Именно из-за высокой смертности и способности спор длительное время сохраняться в окружающей среде сибирскую язву рассматривают как потенциальный агент биологического оружия.

Самые известные вспышки в истории

Одним из самых громких случаев стал инцидент в российском Свердловске в 1979 году, когда из-за утечки спор из секретного военного объекта погибли по меньшей мере 66 человек.

Человек может вдохнуть споры бактерии или проглотить их с едой.

В 2001 году США столкнулись с серией биотеррористических атак: споры сибирской язвы рассылали по почте. Тогда заболели 22 человека, пятеро умерли.

В Украине также периодически фиксируют единичные случаи заболевания среди животных и людей, каждый раз вводя карантинные меры по недопущению распространения инфекции. Именно поэтому информация о возможном ввозе зараженных туш скота на Херсонщину вызывает особую обеспокоенность и требует усиленного внимания со стороны медиков и ветеринарных служб.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что такое хантавирус, есть ли от него лекарства и ждать ли вспышку в Украине.