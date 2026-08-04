Посылка через "Новую почту" идет больше месяца. Можно ли ее разыскать

В компании объяснили, как проверить статус отправки и когда обращаться к оператору

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Посылки Новой почты могут задерживаться. Однако, если отправление слишком замедлилось, есть несколько шагов, которые могут помочь выяснить детали.

Новая почта в ответе "Телеграфа" объясняет, что, чтобы узнать статус посылок, зависших на около месяца, можно воспользоваться стандартным шагом — отследить посылку онлайн. Для этого нужно воспользоваться трекингом на соответствующей странице.

Также следовать за посылкой можно в мобильном приложении. В нем доступна актуальная информация по отправлениям. Также, отмечают в Новой почте, в приложении можно увидеть архивные посылки.

В новом мобильном приложении Nova Post информация о посылках хранится в течение 90 дней и доступна в разделе "Архивные посылки" на главном экране Новая почта в ответе "Телеграфа"

Если посылка отправлена из почтомата и нет движения по ней, следует обратиться к оператору. "Если посылка отправлена из почтомата и ее долго не забирают или нет движения, предоставьте полный номер накладной отправки и напишите "Оператор" в чате для консультации", — говорится в ответе почтового оператора.

Заметим, что часть задержек посылок в Украине связана с войной — Россия целенаправленно атакует почтовые терминалы, а также может повреждать оборудование в других местах атак.

"Телеграф" рассказывал, в каких случаях Новая почта не выплачивает компенсацию. Чтобы вернуть средства, нужно написать обращение – об этом компания информирует владельцев посылок.