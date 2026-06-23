РФ намагається поширити сибірську виразку в Україні: чому цю інфекцію вважають однією з найнебезпечніших хвороб

Сибірка вважається однією з найнебезпечніших інфекційних хвороб у світі

Російські окупанти намагаються поширити на території України особливо небезпечну інфекцію — сибірську виразку. До тимчасово окупованих районів Херсонської області завозять туші худоби, заражені збудником цієї хвороби.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Що таке сибірка

Сибірка — це гостра інфекційна хвороба, яку викликає бактерія Bacillus anthracis. Її особливість полягає у здатності утворювати спори, які можуть зберігатися в ґрунті десятиліттями, не втрачаючи небезпечних властивостей.

Найчастіше на сибірку хворіють травоїдні тварини — велика рогата худоба, вівці, кози та коні. Людина зазвичай заражається під час контакту з хворими тваринами або їхніми тушами, шкірою, вовною чи м'ясом.

Сибірка поширюється від тварин до людей

Як передається хвороба

Існує кілька шляхів зараження. Найпоширеніший — через пошкоджену шкіру. У такому разі виникає шкірна форма сибірки, яка проявляється характерними виразками.

Також людина може вдихнути спори бактерії або проковтнути їх разом із зараженою їжею. Легенева та кишкова форми вважаються найнебезпечнішими, адже без своєчасного лікування нерідко закінчуються смертю.

Сибірка відома людству ще з давніх часів

Чим небезпечна сибірка

Без лікування смертність від легеневої форми сибірки може досягати 85-90%. Навіть шкірна форма без належної медичної допомоги іноді призводить до летальних наслідків.

Саме через високу смертність і здатність спор тривалий час зберігатися в навколишньому середовищі сибірку розглядають як потенційний агент біологічної зброї.

Найвідоміші спалахи в історії

Одним із найгучніших випадків став інцидент у російському Свердловську у 1979 році, коли через витік спор із секретного військового об'єкта загинули щонайменше 66 людей.

Людина може вдихнути спори бактерії або проковтнути їх з їжею

У 2001 році США зіткнулися з серією біотерористичних атак: спори сибірки розсилали поштою. Тоді захворіли 22 особи, п'ятеро померли.

В Україні також періодично фіксують поодинокі випадки захворювання серед тварин і людей, щоразу запроваджуючи карантинні заходи для недопущення поширення інфекції. Саме тому інформація про можливе завезення заражених туш худоби на Херсонщину викликає особливе занепокоєння та потребує посиленої уваги з боку медиків і ветеринарних служб.

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