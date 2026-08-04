Старт съемок обновленной "Фабрики звезд": от 1782 заявок до 11 новых имен украинской сцены

SWEET.TV приступил к съемкам легендарного музыкального проекта "Фабрика звезд"

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Первым этапом стали очные кастинги, по результатам которых определятся 11 участников, которые будут учиться в обновленной Музыкальной академии и бороться за шанс стать новыми именами украинской поп-сцены.

Сегодня "Фабрика звезд" – это уже совсем другой формат. Вместо "Звездного дома" участники будут учиться в современной музыкальной академии на базе Respublika STEAM School. Мы создаем среду, где главное развитие, профессиональный рост и качественный музыкальный продукт. Именно так рождается новое поколение украинских артистов и новая украинская музыка комментирует руководитель SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Владимир Завадюк

Новая "Фабрика звезд". Фото: https://www.instagram.com/fabrykazirok.sweet.tv/

Перезапуск проекта вызвал большой интерес среди молодых артистов. Команда получила 1782 заявки со всей Украины и из-за границы, после чего вместе с экспертами выбрала 50 сильнейших вокалистов, приглашенных в Киев на финальные офлайн-прослушивания.

Мы отобрали очень сильных участников — амбициозных, самобытных и открытых к обучению. Для нас важно найти не только талантливых вокалистов, но и личностей с собственным видением, характером и желанием развиваться добавляет Владимир Завадюк

Кастинг будет проходить в несколько этапов. Сначала 50 участников встретятся с командой проекта, которая оценит их вокальный потенциал, артистизм и готовность к обучению. По результатам этого этапа в следующий отбор пройдут 30 участников. Именно их будут оценивать главный ментор проекта Алан Бадоев, продюсеры и команда "Фабрики звезд". По итогам этого этапа будут выбраны 20 финалистов, которые продолжат борьбу за место среди 11 фабрикантов обновленного шоу.

Новая "Фабрика звезд". Фото: https://www.instagram.com/fabrykazirok.sweet.tv/

Именно они примут участие в финальном прослушивании перед главным ментором проекта Аланом Бадоевым, музыкальной продюсершей и основательницей лейбла POMITNI Ириной Горовой, хитмейкером, продюсером и основателем лейбла ENKO Иваном Клименко, а также музыкальным продюсером Михаилом Хонякиным.

К очным кастингам также присоединятся будущие коучи проекта — TAYANNA, LAUD, Виталий Ажнов и Яна Цыбульская. Они помогут оценить потенциал участников и уже при обучении в музыкальной академии станут их наставниками.

Поддерживать будущих фабрикантов будут Владимир Дантес и Даша Кубик. Они помогут участникам справиться с волнением, а зрителям откроют закулисье проекта и самые эмоциональные моменты кастингов.

Новая "Фабрика звезд". Фото: https://www.instagram.com/fabrykazirok.sweet.tv/

По итогам прослушиваний наставники выберут всего 11 участников, которые станут фабрикантами обновленной "Фабрики звезд". Их ждет обучение в современной музыкальной академии, работа с лучшими хитмейкерами и специалистами украинской музыкальной индустрии, совершенствование вокального и сценического мастерства, создание авторских песен, творческие испытания и мощная медийная поддержка от SWEET.TV.

Премьера обновленной "Фабрики звезд" состоится 4 сентября эксклюзивно на SWEET.TV. Новые выпуски будут выходить по пятницам. Следите за новостями, эксклюзивными материалами и бэкстейджем проекта на официальной странице "Фабрики звезд" в Instagram.