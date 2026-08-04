Особый жир и без химии: почему "Матиас" дороже обычной сельди и стоит ли переплачивать

Этот вид рыбы имеет более высокую цену, нежели сельдь, и у такой разницы есть своё объяснение

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"Матиас" часто продают по более высокой цене, чем обычную сельдь, поэтому у покупателей возникает вопрос — действительно ли этот продукт настолько отличается и стоит ли за него переплачивать.

Как рассказала "Телеграфу" заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко, настоящий "Матиас" является отдельным видом продукции, однако только при условии, что это не подделка.

По ее словам, такую сельдь вылавливают до нереста, когда рыба еще не потратила накопленные запасы жира и питательных веществ. Именно поэтому она обладает более нежной текстурой, насыщенным вкусом и считается особенно ценным продуктом.

"Матиас" обычно продают без головы, чаще всего в виде филе. При его производстве традиционно не используются дополнительные ферменты для быстрого созревания, консерванты или усилители вкуса. Главная ценность такой сельди — естественный вкус самой рыбы, а не искусственные добавки.

Эксперт отметила, что переплачивать за "Матиас" действительно имеет смысл, если перед покупателем именно качественный продукт. Ведь его особенность — в большем количестве жира, нежности и натуральном вкусе, который отличает его от обычной сельди.

Как отличить матиас от сельди. Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, откуда и как в Украину привозят нежный матиас.