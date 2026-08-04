Адвокаты системы. Кто в высоких кабинетах помогает притворяться, что потеря миллионов "Энергоатома" — это норма

Искусственный демпинг создает нервозность и отпугивает потенциальных покупателей

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Государственный гигант НАЭК "Энергоатом" снова оказался в центре сомнительной биржевой махинации, которая, вероятно, привела к потере нескольких десятков миллионов гривен на аукционах по продаже электроэнергии. Однако в парламентских кругах нашлись те (например, нардеп Алексей Кучеренко), кто настойчиво убеждает общество, что такие результаты торгов вполне нормальны.

Речь идет об июльских торгах на Украинской энергетической бирже, где государственная генерация выставила большие объемы электричества по регламенту, позволившему объединить мелкие лоты в гигантские пакеты. Это ограничило пул покупателей, сумевших значительно сбить цену на электроэнергию. На аномальную ситуацию и признаки возможных манипуляций официально указал глава профильного парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в своем обращении к правительству. Но выводов сделано не было.

"Телеграф" рассказывает, как работает эта схема, кому она выгодна и почему те, кто должен первым бить тревогу, пытаются защитить сомнительные результаты торгов.

Дежавю за дежавю

Знаете, чем интересен украинский рынок электроэнергии? Своими аномалиями. Когда цена на торгах вдруг немотивированно падает, а значительные объемы электроэнергии основного производителя — государственного "Энергоатома" — по дешевке оказываются в карманах одних и тех же крупных частных трейдеров. А еще тем, что профильные государственные регуляторы и контролирующие органы, которые по своим прямым обязанностям должны подобные сбои отслеживать и прекращать, упорно их "не замечают".

Характерно, что хотя такие рыночные "слепые зоны" возникают регулярно, их последствия никогда не бывают нейтральными. Они почему-то всегда наносят миллионный ущерб именно государственным интересам, играя на руку исключительно частному капиталу.

Вспомним, например, громкий скандал с январским повышением прайс-кепов . Тогда даже неспециалисту было очевидно, что группа трейдеров провела аномально большие выкупы более дешевого ресурса в "Энергоатоме" как раз за считаные дни до того, как ценовые потолки официально поднялись. В медиапространстве открыто обсуждали возможность утечки инсайдерской информации из НКРЭКУ, которая и принимала решение об изменении тарифных пределов.

Однако исследовать вероятность этой утечки взялась… сама же НКРЭКУ, которая ожидаемо пришла к выводу , что она ни в чем не виновата. И это в условиях, когда даже один из главных фигурантов этой скандальной истории — компания "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова — быстренько признала наличие репутационного резонанса, разорвала контракт и поспешила добровольно вернуть "Энергоатому" 164 млн грн в качестве компенсации.

И вот ситуация повторяется. Фабула на этот раз несколько иная, но главные участники те же, да и поведение ответственных органов не изменилось: вместо признания системной уязвимости, которая снова бьет по государственным средствам, они в один голос убеждают, что все происходит "в пределах нормы".

Двухшаговая комбинация: как искусственно сбить цену перед крупными торгами

Согласно письму главы парламентского энергетического комитета, летняя аномалия на энергорынке разыгралась в период с 11 по 13 июля 2026 года. Именно в эти дни главный ценовой ориентир государства — Рынок на сутки вперед (РСВ; по-украински РДН — Ринок на добу вперед) внезапно и без каких-либо логических экономических причин обвалился почти вдвое.

Андрей Герус привел сухие цифры: если в субботу, 4 июля, стратегический индекс базовой нагрузки составлял 3 034 грн/мВт-ч, то через неделю, 11 июля, он технически упал до 1 915 грн/мВт-ч (падение на 37%). В воскресенье цена просела на 38%, а в понедельник, 13 июля, зафиксирован пиковый спад минус 40% по сравнению с аналогичным днем предыдущей недели.

В период с 11 по 13 июля 2026 года РСВ (по-украински РДН) внезапно обвалился почти вдвое

На нормально функционирующем рынке такой крутой вираж вниз был бы невозможен, поскольку все фундаментальные факторы оставались стабильными. Погода существенно не менялась, общее потребление электроэнергии в стране держалось на одном уровне, а генерация работала в штатном режиме. Более того, импорт электричества из ЕС в эти дни наоборот подорожал и стал в 2-3 раза выше украинской цены, что должно было бы толкать внутренние индикаторы вверх, а не вниз.

Объяснение аномалии, по мнению Геруса, кроется в специфической структуре рынка, где де-факто существует ситуация, когда один доминантный частный покупатель единолично контролирует более половины всего объема покупки на РСВ. И может оказывать влияние на стоимость.

"Объяснение — в структуре рынка. Один покупатель контролирует примерно 60%–65% всего объема покупки на РСВ. Достаточно ему единолично или группе трейдеров/поставщиков "недокупить" — и цена резко обваливается, поскольку производителям электроэнергии просто некому там продать", — отмечает Герус.

Механизм воздействия на государственный карман выглядит следующим образом:

Шаг первый: создание искусственного демпинга. Имея колоссальную долю рынка, этот доминантный игрок или связанная группа трейдеров намеренно снижают или частично снимают свои ценовые заявки на покупку в преддверии крупных государственных торгов. Производителям электроэнергии просто некому продать ресурс, из-за чего общая цена РСВ резко катится на дно.

Имея колоссальную долю рынка, этот доминантный игрок или связанная группа трейдеров намеренно снижают или частично снимают свои ценовые заявки на покупку в преддверии крупных государственных торгов. Производителям электроэнергии просто некому продать ресурс, из-за чего общая цена РСВ резко катится на дно. Шаг второй: выкуп заниженного ресурса. Главная деталь комбинации – идеальный тайминг. Большие аукционы государственной генерации по долгосрочной продаже электроэнергии стартовали 13 июля — как раз в момент максимального искусственного обвала референсной цены РСВ, от которой напрямую зависит стартовая планка государственных лотов. Искусственный демпинг создает нервозность и отпугивает потенциальных покупателей. Одновременно с этим в игру вступает регламент "укрупнения лотов", когда мелкий и средний бизнес искусственно отсекают гигантскими объемами пакетов торгов (речь о продаже одним лотом 200 МВт). И в результате более дешевое государственное электричество по минимальной стоимости без реальной конкуренции перетекает в руки крупного частного трейдера (или связанной группы), имеющего ресурсы для выкупа.

Вот как это выглядит на графике, предоставленном Андреем Герусом:

Странное изменение цены на аукционе. График, предоставленный Андреем Герусом

"Аукцион начался с цены 4900 грн, шли торги, были сделки. В какой-то момент произошло объединение лотов и обвал цены: 200 МВт было продано по 4205 грн и затем еще 200 МВт по цене 4300 грн. После этого цена была снова резко поднята, и аукцион завершился соглашениями по 4900 грн. Таким образом, все покупатели купили 1600 МВт по почти 4700 грн, но какая-то компания или компании купили 400 МВт по 4205-4300 грн", — отмечает глава комитета.

Следовательно, по данным Геруса, главным инструментом этой комбинации стал умышленный демпинг с последующим укрупнением лотов. Практика, которую применяли и до полномасштабной войны, когда государственный ресурс по аналогичной схеме по дешевке сливали компании "Юнайтед Энерджи" из группы "Приват" и "Д.Трейдинг" Ахметова.

Из-за искусственного объединения объемов разница между самой низкой и самой высокой ценой на аукционе достигла аномальных 15%. Выводы главы профильного комитета Рады неутешительны: если бы "Энергоатом" реализовал свой ресурс по средней рыночной цене, государственная компания заработала бы почти на 50 миллионов гривен больше. Вместо этого прибыль получил тот самый "частный трейдер".

Кем может быть загадочный "частный трейдер", о котором не говорит Герус

Хотя в своих письмах и заявлениях Андрей Герус не называет того самого "частного трейдера" – участника сделки, на самом деле это секрет Полишинеля. На рынке не так много компаний, которые могли бы отвечать критериям "доля 60-65%" на Рынке на сутки вперед. Более того, в Украине, вероятно, так можно сказать только об одной компании.

Так, по данным платформы VKURSI за прошлый год, единоличным лидером среди трейдеров и поставщиков с наибольшей долей рынка была частная компания "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

"Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова возглавляет Топ-10 трейдеров и поставщиков электроэнергии по прибыли 2025 года

Отметим, что компания "Д.Трейдинг" несколько лет назад уже попадала в аналогичную историю, связанную с нарушениями при покупке электроэнергии. В свое время НАБУ и САП детально расследовали уголовное производство по злоупотреблениям на аукционах "Энергоатома", где фигурировала точно такая же схема с блокированием более выгодных заявок и продажей дешевого государственного энергоресурса.

Официальное обвинение тогда выдвигали бывшему генеральному директору обособленного подразделения "Энергоатом-Трейдинг" Алексею Статнику. По версии следствия, чиновник умышленно создал такие условия торгов, чтобы большие объемы дефицитного электричества по заниженным тарифам отошли избранным частным контрагентам.

Однако финал этого громкого антикоррупционного дела оказался классическим для украинской Фемиды. Чиновник полностью избежал наказания — Высший антикоррупционный суд просто закрыл дело в связи с истечением сроков давности. При этом в определении суда четко указано, что такое закрытие производства по нереабилитирующим обстоятельствам отнюдь не означает, что фигурант был оправдан.

Но самое главное в том, что реального наказания и финансовой ответственности за ту сделку не понесли компании-покупатели, непосредственно снявшие сливки с дешевого государственного атома — а именно "Д.Трейдинг" и "Юнайтед Энерджи". Они так и остались с многомиллионными прибылями. А сегодня такое положение дел, похоже, стимулирует рынок к новым летним "аномалиям".

Глухая оборона и "адвокат Кучеренко"

Когда масштаб июльского скандала прорвал информационную дамбу, государственный "Энергоатом" ожидаемо "ушел в отказ". В своем официальном заявлении компания назвала любые обвинения манипулятивными, убеждая, что торги якобы проходили в строгом соответствии с законодательством. По версии менеджмента, укрупнение лотов до 200 МВт не было чьим-то ручным решением. А электронная система Украинской энергетической биржи якобы автоматически слепила мелкие объемы в гигантские пакеты, поскольку на них не нашлось других покупателей.

Поддержала эту позицию и сама биржа, переведя все стрелки на алгоритмы и НКРЭКУ, утвердившую эти правила торгов еще в 2021 году. Мол, все законно, а то, что цена в процессе упала – это просто слепой результат рыночного регламента.

И ни слова о демпинге накануне торгов.

Однако самым яростным адвокатом такой "автоматической" логики "Энергоатома" и интересов "большого частного трейдера" неожиданно оказался заместитель главы профильного энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко. Нардеп оперативно развернул медийную кампанию и стал ревностно доказывать, что укрупнение лотов произошло исключительно по правилам биржи.

Алексей Кучеренко

Такая страстная защита биржевых механизмов выглядит как неожиданная метаморфоза, если вспомнить предыдущие заявления Алексея Кучеренко. Еще недавно заместитель главы комитета публично клеймил имеющийся рынок электроэнергии последними словами, называя его "так называемым энергорынком" и подчеркивая необходимость отменить действующую модель торгов и вернуться к жесткому государственному регулированию.

Однако как только возник риск для сверхприбылей крупного частного торговца (за которым, напомним, прослеживается ДТЭК Рината Ахметова), нардеп мгновенно сменил риторику.

Впрочем, в информационном поле Кучеренко уже давно называют одним из самых любимых спикеров этого олигархического холдинга. Напомним, возглавляемая им парламентская ВСК, которая должна искать нарушения в стратегических предприятиях, работала параллельно с НАБУ, но коррупции в "Энергоатоме" странным образом не обнаружила.

Такая выборочная слепота, считают некоторые журналисты, может иметь серьезную почву, связанную с резонансным делом "Мидас", которое ведут НАБУ и САП, о хищениях средств "Энергоатома". Журналисты программы "Схемы" не так давно обнародовали расследование, где напомнили о перехваченных пленках разговоров фигурантов этого дела — Игоря Миронюка и Дмитрия Басова. Из аудиозаписей следует, что, когда правительственные решения поставили под угрозу их схему вымывания средств из "Энергоатома", дельцы обсуждали план "поговорить с Кучеренко", чтобы тот через ВСК и комитет помог протолкнуть нужный им мораторий. Сам Кучеренко, конечно же, опровергает все подобные упреки.

Впрочем, связи нардепа с окружением фигурантов дела "Мидас", по мнению расследователей "Схем", могли иметь и финансовое измерение. Журналисты выяснили, что Кучеренко еще в 2016 году продал элитную квартиру площадью 374 квадратных метра в центре Киева семье Александра Цукермана – еще одного фигуранта энергетических расследований НАБУ. Кучеренко отмечает, что все это не больше чем совпадение.

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Описанный кейс с аномальными торгами на бирже электроэнергии, из-за которого государство, вероятно, потеряло миллионы, а ответственные лица пытаются этого не замечать, доказывает: в украинской энергетике продолжает работать замкнутый круг безнаказанности. Пока НАБУ и САП годами расследуют прежние злоупотребления на аукционах государственного "Энергоатома", а судебные дела банально тают в ВАКС из-за истечения сроков давности, бенефициары схем получают миллионные сверхприбыли.

В данном случае это стало возможным, потому что ответственные лица, похоже, в очередной раз решили закрыть глаза на демпинг и немотивированное укрупнение лотов, которое автоматически отрубило честную конкуренцию и позволило по дешевке забирать государственный ресурс.

При этом роль заместителя главы парламентского комитета как адвоката системы лишь подтверждает, что подобные "аномалии" обладают мощным информационным прикрытием прямо в кулуарах Верховной Рады. Когда руководитель антикоррупционной ВСК, который должен болеть за прибыль государства, защищает сомнительные биржевые лазейки, такая игра в странную "слепоту" как минимум вызывает вопросы. В результате за банкет частных трейдеров будет платить государство и обычный потребитель.

Редакция издания намерена выяснить конкретные фамилии тех "метастазов" в структуре "Энергоатома" и НКРЭКУ, которые остались от предыдущей команды, законсервировали прежний стиль управления и продолжают обеспечивать теневые преференции избранным частным операторам.

Также, в целях официального выяснения обстоятельств июльских биржевых аномалий, редакция намерена подготовить соответствующие журналистские запросы на имя первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Дениса Шмыгаля, а также в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), Офис генерального прокурора (ОГП) и Службу безопасности Украины (СБУ).

"Телеграф" намерен и дальше следить за ходом этой ситуации, развитием событий вокруг июльских аукционов и реакцией ответственных органов на очередную потерю государственных средств. Не переключайтесь.