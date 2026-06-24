Жара отступит, но не надолго: когда в Харькове может наступить похолодание и зальют дожди

Дожди придется подождать

Погода в Харькове в ближайшие недели готовит для горожан настоящие температурные качели. Поэтому прятать зонтики или легкую летнюю одежду точно не стоит.

Согласно прогнозу синоптиков "Мета.Погода" конец июня принесет приятную прохладу. Уже 25 и 26 июня дневная температура опустится до комфортных +24°C…+22°C, а ночью столбики термометров покажут всего +15°C…+14°C.

Однако этот глоток свежего воздуха будет непродолжительным, ведь уже с 29 июня в город вернется сильная жара. На стыке месяцев, 30 июня, ожидается пиковое потепление, когда днем воздух прогреется до +33°C, а ночью будет не ниже +20°C.

Долгожданное ослабление жары и обильные дожди посетят Харьков 2 и 3 июля, когда дневная температура упадет до +26°C, а ночная будет составлять +19°C. В дальнейшем весь июль будет держаться стабильная летняя погода со средними показателями около +28°C в дневные часы и +17°C в ночное время.

Что прогнозирует Укргидрометцентр

Официальный прогноз от Укргидрометцентра несколько корректирует эти данные и предупреждает о более капризном характере погоды в ближайшие дни. В частности, синоптики прогнозируют дождь с грозой уже в эту пятницу, 26 июня, когда днем будет +24°C, а ночью температура снизится до +16°C.

Выходные порадуют теплом, однако уже в воскресенье и понедельник (28–29 июня) Харьков снова окажется под влиянием осадков, хотя столбики термометров днем поднимутся до +28°C…+29°C, а ночью будут держаться на отметке +20°C. Настоящий летний жаркий удар по данным Укргидрометцентра ожидается в середине следующей недели: 2 июля воздух раскалится до +32°C днем, а в пятницу, 3 июля, жара достигнет +33°C днем и аномальных +24°C ночью, что будет сопровождаться летним дождем.

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