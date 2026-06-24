Настоящее пекло на подходе? Когда Запорожье может накрыть жара и каких ждать температур

Дождей в ближайшее время ждать не стоит

В Запорожье идет летняя жара. К началу июля столбики термометров в областном центре могут превысить +30 градусов.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра". Согласно прогнозу его синоптиков, в ближайшие 10 дней в городе будет становиться все теплее и теплее. К 29 июня воздух прогреется до +33 градусов днем и +23 градусов ночью. Пик жары придется 3 июля — +34…+25 градусов. Осадков в это время не ожидается.

Погода в Запорожье

О приближении жарких дней сообщают и специалисты сайта Meteofor. Они считают, что к концу июня Запорожье может разжарить до +35…+25 градусов. Небо чаще всего будет малооблачным. Небольшие дожди возможны в начале следующего месяца.

Погода в Запорожье

Напомним, в разгар жары графики отключений в Украине могут вернуться — но только при стечении нескольких неблагоприятных факторов. Аномальный зной, по прогнозам синоптиков, продлится как минимум еще 10 дней.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что со стороны Скандинавии на Украину движется антициклон, который может повлечь за собой внезапное похолодание и грозовые осадки в отдельных областях.