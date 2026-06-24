Спека відступить, але не надовго: коли у Харкові може настати похолодання і заллють дощі

Дощі доведеться почекати

Погода у Харкові найближчими тижнями готує для містян справжні температурні гойдалки. Тому ховати парасольки чи легкий літній одяг точно не варто.

Згідно з прогнозом синоптиків "Мета.Погода" кінець червня принесе приємну прохолоду. Уже 25 та 26 червня денна температура опуститься до комфортних +24°C…+22°C, а вночі стовпчики термометрів покажуть усього +15°C…+14°C.

Проте цей ковток свіжого повітря буде нетривалим, адже вже з 29 червня до міста повернеться сильна спека. На стику місяців, 30 червня, очікується пікове потепління, коли вдень повітря прогріється до +33°C, а вночі буде не нижче +20°C.

Довгоочікуване послаблення спеки та рясні дощі завітають до Харкова 2 та 3 липня, коли денна температура впаде до +26°C, а нічна становитиме +19°C. Надалі весь липень утримуватиметься стабільна літня погода із середніми показниками близько +28°C у денні години та +17°C у нічний час.

Що прогнозує Укргідрометцентр

Офіційний прогноз від Укргідрометцентру дещо коригує ці дані та попереджає про більш примхливий характер погоди найближчими днями. Зокрема, синоптики прогнозують дощ із грозою вже цієї п'ятниці, 26 червня, коли вдень буде +24°C, а вночі температура знизиться до +16°C.

Вихідні порадують теплом, проте вже в неділю та понеділок (28–29 червня) Харків знову опиниться під впливом опадів, хоча стовпчики термометрів удень піднімуться до +28°C…+29°C, а вночі триматимуться на позначці +20°C. Справжній літній спекотний удар за даними Укргідрометцентру очікується в середині наступного тижня: 2 липня повітря розжариться до +32°C вдень, а в п'ятницю, 3 липня, спека досягне +33°C вдень та аномальних +24°C вночі, що супроводжуватиметься літнім дощем.

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