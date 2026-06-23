Жара накроет Украину: где ожидается до "плюс" 40 (карта)

Синоптики прогнозируют температурные рекорды

Африканская жара накроет Украину уже в конце текущей недели. Самые высокие показатели будут на западе страны, в то время как в восточных регионах ожидается более низкая температура.

По данным погодного радара Ventusky, столбики термометров рванут почти до +40 градусов.

В воскресенье, 28 июня, на западе начнется аномальный рост температур. Так, в Волынской, Ровенской и Львовской областях, а также в некоторых районах Закарпатья максимум составит +37… +38. В то же время самым прохладным уголком Украины будет Сумщина, где ртутные столбики не преодолеют отметку в +24 градуса.

С запада на восток температура воздуха постепенно будет снижаться. В приморских регионах, как и в Киеве, специалисты обещают не выше +32.

Прогноз погоды на 28 июня 2026. Фото: Скриншот

Украинский гидрометцентр традиционно отмечает тенденцию к повышению температур, однако его цифры несколько ниже. Метеорологи прогнозируют пиковые показатели до +35 градусов в Закарпатской и Тернопольской областях

Прогноз погоды на 28 июня 2026. Фото: Скриншот

В понедельник, 29 июня, по информации Ventusky, западные регионы раскалятся от жары. В районе 15:00 воздух там прогреется до +38… +39. В Житомирской, Винницкой и Одесской областях будет на пару градусов меньше.

Прохладнее всего, по прогнозам специалистов, будет на Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донеччине. Там термометры покажут +29… +30 градусов. На остальной территории температурные максимумы составят от +31 до +35.

Прогноз погоды на 29 июня 2026. Фото: Скриншот

Напомним, в разгар жары графики отключений в Украине могут вернуться — но только при стечении нескольких неблагоприятных факторов. Аномальный зной, по прогнозам синоптиков, продлится как минимум еще 10 дней.