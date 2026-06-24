Появляющиеся и исчезающие одним движением розетки: эта система становится новым трендом в ремонте

Это решение особенно актуально для современных квартир, где потребность в электропитании постоянно меняется.

Во время ремонта многие сталкиваются с проблемой нехватки розеток или невозможностью установить новые точки питания после завершения отделочных работ. В таком случае хорошей альтернативой могут стать трековые розетки.

"Телеграф" расскажет о современной системе, позволяющей управлять доступом к электроэнергии без дополнительной штробки стен.

Трековая система представляет собой специальную шину, которая монтируется на стену, потолок или мебель. По ней можно перемещать розеточные модули и устанавливать их там, где они нужны в конкретный момент.

Удобное решение проблемы

При этом количество розеток легко изменять, добавляя или убирая отдельные элементы.

Главное преимущество такого решения – отсутствие необходимости выполнять сложные строительные работы. Если ремонт уже завершен или конструкция стен не позволяет установить врезные розетки, трековая система становится одним из удобных вариантов.

Еще один плюс – трековые модули можно передвинуть в менее заметную зону или даже временно снять. Это особенно актуально для кухонь, домашних офисов и рабочих зон, где набор техник регулярно меняется.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, об устройствах в доме, которые постоянно воруют электроэнергию, даже если вы ими не пользуетесь.