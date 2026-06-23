Эти три устройства в доме постоянно воруют электроэнергию, даже если вы ими не пользуетесь

Эти бытовые устройства являются невидимыми источниками лишних расходов

Практически в каждом доме есть скрытые "пожиратели электроэнергии", о которых можно даже не догадываться. Однако если вовремя их отключать, тогда счета за свет станут заметно ниже.

Речь идет об устройствах, которые находятся в режиме ожидания. То есть, они подключены, но не используются. Об этом пишет ZDnet.

Эксперты по энергоэффективности отмечают, что значительная часть расходов формируется не из-за основных приборов, а из-за "скрытого" или фонового потребления энергии.

Кофемашина

Специалисты уделяют особое внимание кухонным приборам. К примеру, кофеварка с функцией поддержания температуры воды могут потреблять до 60–70 Вт, что способно увеличить годовые расходы примерно на несколько тысяч гривен.

В результате того, что устройство постоянно подключено к сети, кофеварка фактически работает как маломощный нагреватель 24/7, даже если кофе не готовится.

Для снижения расходов рекомендуется отключать подобные приборы от сети в периоды простоя либо использовать модели с функцией автоматического отключения и программируемого запуска.

Кофемашина. Фото: Freepik

Телевизор

Это одно из самых распространённых бытовых устройств, которое часто остаётся подключённым к сети даже тогда, когда им не пользуются. Многие просто выключают его с помощью пульта, но не с розетки. Но в это время техника продолжает потреблять электроэнергию в режиме ожидания.

Для экономии собственных денег рекомендуется полностью отключать телевизор от розетки. Особенно это актуально для телевизоров, которые используются нерегулярно — например, в гостевых комнатах или вторых зонах отдыха.

Телевизор. Фото: Freepik

Старые приборы

Во многих домах до сих пор остаются подключёнными к сети старые устройства, которыми давно никто не пользуется. Речь может идти о старых DVD-плеерах, кассетных проигрывателях, приставках, часах, а также прочих устройств.

Даже в режиме ожидания они продолжают потреблять электроэнергию и если их отключить от сети, можно сэкономить до нескольких сотен гривен в год, которые буквально уходят впустую.

Кассетный проигрыватель. Фото: Freepik

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как старые пульты от техники помогут вам сэкономить и не только.