Трубы, которые не протекают десятилетиями: сантехники выбирают новый материал

Выбор материала для водопровода может повлиять на то, придется ли вам через несколько лет ломать стены и ремонтировать систему.

Во время ремонта большинство людей тщательно выбирают плитку, сантехнику или смесители, но мало кто задумывается над тем, какие трубы скрыты в стенах. В то же время именно от этого зависит долговечность системы водоснабжения и риск протеканий в будущем.

Сегодня все больше мастеров рекомендуют использовать трубы из сшитого полиэтилена (PEX) вместо традиционного полипропилена, монтируемого методом пайки. Об этом "Телеграфу" рассказал Сергей Брухаль — руководитель и основатель компании Дом в ремонте и студии Blueberry.

Что такое сшитый полиэтилен

Сшитый полиэтилен – это современный полимерный материал, отличающийся высокой прочностью, гибкостью и стойкостью к перепадам температур. Его используют для устройства систем холодного и горячего водоснабжения, а также отопления.

Одним из главных преимуществ PEX-труб считается длительный срок эксплуатации. Производители часто предоставляют гарантию от 20 лет и старше. Для полипропиленовых труб гарантийный срок обычно меньше — до 10 лет, хотя фактический срок службы зависит от условий эксплуатации и качества монтажа.

Новейшая технология считается более надежной

Новейший способ монтажа

Полипропиленовая система состоит из множества стыков, углов и муфт, ведь трубы нужно соединять между собой через определенные промежутки. Каждое такое соединение может стать слабым местом системы.

Сшитый полиэтилен позволяет прокладывать цельную трубу от коллектора непосредственно до точки потребления воды. Меньшее количество соединений означает более низкую вероятность протекания в будущем.

Не менее важен и способ монтажа. Полипропиленовые трубы соединяют с помощью пайки. Здесь многое зависит от опыта мастера: ошибки при соединении могут привести к дефектам, которые проявятся только через определенное время.

Трубы из сшитого полиэтилена монтируются с помощью пресс-соединений. Такая технология считается более предсказуемой и менее зависимой от человеческого фактора.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать теплый пол в квартире необычным методом.