Розетки, що з’являються і зникають одним рухом: ця система стає новим трендом у ремонті

Це рішення особливо актуальне для сучасних квартир, де потреба в електроживленні постійно змінюється

Під час ремонту багато хто стикається з проблемою нестачі розеток або неможливістю встановити нові точки живлення після завершення оздоблювальних робіт. У такому випадку хорошою альтернативою можуть стати трекові розетки.

"Телеграф" розповість про сучасну систему, яка дозволяє керувати доступом до електроенергії без додаткового штроблення стін.

Трекова система являє собою спеціальну шину, яка монтується на стіну, стелю або меблі. По ній можна переміщувати розеткові модулі та встановлювати їх саме там, де вони потрібні в конкретний момент.

Зручне рішення проблеми

При цьому кількість розеток легко змінювати, додаючи або прибираючи окремі елементи.

Головна перевага такого рішення — відсутність необхідності виконувати складні будівельні роботи. Якщо ремонт уже завершено або конструкція стін не дозволяє встановити врізні розетки, трекова система стає одним із найзручніших варіантів.

Ще один плюс — трекові модулі можна пересунути в менш помітну зону або навіть тимчасово зняти. Це особливо актуально для кухонь, домашніх офісів та робочих зон, де набір техніки регулярно змінюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, про пристрої в будинку, які постійно крадуть електроенергію, навіть якщо ви ними не користуєтесь.