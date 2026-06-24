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Від бараків до архітектурного шедевра: як раніше виглядав "Гігант" у Харкові

Автор
Наталя Граковська
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"Гігант"
"Гігант". Фото Колаж "Телеграфу"

Будівля замислювалася для вирішення житлового питання студентів, а в результаті стала однією з найвідоміших у місті

У Харкові є будівлі, які не просто виконували свою функцію, а ставали відображенням часу. Один із таких прикладів — комплекс гуртожитків, відомий як "Гігант". Його будували як відповідь на гостру нестачу житла для студентів, але в результаті він став помітним архітектурним явищем і частиною міської історії.

На старих фотографіях можна побачити, як виглядав комплекс у різні роки — від задуму до післявоєнної реконструкції.

Історія "Гіганта" почалася наприкінці 1920-х років, коли Харків активно розвивався. У цей час на базі Харківського політехнічного інституту створювалися нові навчальні заклади, і питання розміщення студентів ставало критичним. До будівництва нового гуртожитку багато з них жили в бараках або пристосованих приміщеннях, зокрема при церкві на території єпархіального училища, поруч із кладовищем.

Гігант у Харкові проєкт
Проєкт комплексу студентських гуртожитків "Гігант"

У 1927 році архітектори Молокін та Іконников перемогли в конкурсі на проєкт "Будинку пролетарського студентства №1". Їхній проєкт був виконаний у стилі конструктивізму. Будівля замислювалася як великий комплекс із десяти з'єднаних між собою п'яти- та шестиповерхових секцій із коридорною системою.

Будівництво почалося у 1929 році. Виділене фінансування було значно меншим за необхідну суму. Менше з тим, уже в 1931 році об'єкт був завершений і введений в експлуатацію. Він став головним корпусом майбутнього студентського містечка. Через свої масштаби, які різко виділялися на тлі дореволюційної малоповерхової забудови, будівля отримала неофіційну назву "Гігант".

Харків старі фото — гуртожитки Гігант
"Гігант"

Будівлю вирізняли великі площі скління. Завдяки напівкруглим вузлам і продуманому плануванню коридори отримували природне освітлення. Всередині були об'єднані комунальні блоки, а також передбачені проїзди між корпусами.

Окрему увагу приділили побутовим і санітарним умовам. У підвалах розмістили лазні, пральні, дезінфекційні камери. У гуртожитку діяли приміщення для медичних оглядів, обробки і навіть невеличкий ізолятор для хворих на шкірні захворювання. Усі, хто прибував, проходили санітарну обробку, а студентів регулярно оглядали лікарі. Для того часу такі умови були скоріше винятком, зазначається в блозі ngeorgij.

Харків старі фото — вид на Гігант з висоти
Вид на "Гігант" з висоти

Комплекс розміщувався на території колишнього єпархіального училища. Аналогічні корпуси мали з'явитися і з протилежного боку, формуючи єдиний архітектурний ансамбль студмістечка.

Під час Другої світової війни будівля серйозно постраждала. Тоді було зруйновано дах, перекриття та частину стін. Відновлення почалося у 1949 році. Уже в 1951–1952 навчальному році ввели в експлуатацію перші чотири секції.

Як виглядав Харків за часів Другої світової війни
Зруйновані будівлі в районі вулиць Григорія Сковороди та Алчевських. Німецька аерофотозйомка/Wikipedia

Реконструкція змінила зовнішній вигляд "Гіганта". Архітектори Подгорний та Покорний переробили фасади. З будівлі зникли характерні для конструктивізму панорамні вікна, з'явилися елементи радянського неокласицизму, змінилися балкони та деталі оформлення. Проїзд між корпусами у 1952 році перетворили на вестибюль центрального входу, а окремі будівлі з'єднали переходами.

Харків старі фото після війни
"Гігант" після реконструкції

При цьому сама ідея студентського містечка збереглася. У післявоєнні роки тут з'явилися нові корпуси, змінилися внутрішні дороги, але комплекс продовжував виконувати свою основну функцію. Цікаво, що, як і в 1930-ті, у відновленні брали участь самі студенти та їхні громадські організації.

Незаконне будівництво біля Гіганта у Харкові
Незаконна споруда біля "Гіганта", 2025 рік. Фото: Михайло Тітаренко/Wikipedia

Сьогодні "Гігант" внесений до списку пам'яток архітектури та містобудування місцевого значення як "Комплекс студентських гуртожитків".

Теги:
#Харків #Ретро #Гуртожиток #Старі фотографії