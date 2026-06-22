Стоял среди сосен на берегу Днепра: как выглядела гостиница "Турист" в Черкассах и почему ее снесли

Сегодня об этом здании напоминают только старые фотографии

Более 55 лет назад на берегу Днепра в Черкассах в городском парке "Юбилейный" стояла гостиница "Турист". В современном по тем меркам здании с видом на воду и зелень останавливались приезжие со всей страны и из-за границы. Сегодня от гостиницы не осталось и следа, а парк переименован на "Сосновый бор".

"Телеграф" предлагает узнать, как выглядело это здание и чем было особенным.

Гостиницу "Турист" открыли 1 ноября 1970 года. Пятиэтажное здание возвели на высоком берегу Днепра, откуда открывался вид на Кременчугское водохранилище, а с другой стороны — на зеленый парк с озером.

Отель "Турист" в Черкассах

По информации краеведа Бориса Юхно, проект здания разработала группа архитекторов Киевского зонального института экспериментального проектирования под руководством Наталии Чмутиной. По аналогичным решениям в те годы строили гостиницы и в других странах, в том числе в Польше и Германии.

По меркам своего времени это был современный и продуманный комплекс. Общая площадь комплекса составляла 6960 квадратных метров (из них 530 — подвалы). Гостиница могла принимать до 360 человек одновременно. В "Туристе" были одноместные, двухместные и трехместные номера, а также секции общежитийного типа на 23 места каждая.

Второй этаж полностью занимали двухместные номера. При необходимости их объединяли попарно. Так получались варианты для размещения групп или более комфортные "люксы". В каждом номере была встроенная мебель, санузел, душ и телефон, а также лоджия-балкон.

Балконы гостиницы "Турист". Фото: retro.ck.ua

В гостинице работал ресторан, рассчитанный на 100 посетителей. Он находился как бы между самостоятельным объектом и частью гостиницы: попасть туда можно было через вестибюль, но также был вход и со стороны парка. Это делало его доступным не только для постояльцев.

"Турист", 1973 год. Фото: retro.ck.ua

В октябре 1993 года "Турист" отключили от центрального отопления. Первая же зима без тепла серьезно ударила по состоянию здания. Помещения начали быстро приходить в упадок, а мебель и оборудование вывезли — часть передали в гостиницу "Черкассы", часть — в городские больницы и другие коммунальные учреждения.

В июне 1994 года "Турист" передали в аренду на 25 лет. В апреле 1995-го заключили договор с ОАО "Центральная инвестиционная компания". Условия предусматривали освобождение от арендной платы на 25 месяцев в обмен на реконструкцию и ремонт здания.

"Турист" в 2004 году. Фото: retro.ck.ua

Но эти обязательства так и не были выполнены. Более того, здание осталось без охраны. Уже через год-полтора гостиницу фактически разграбили. Исчезло все, что можно было вынести, вплоть до батарей. Постепенно она превратилась в пустую бетонную коробку.

К началу 2000-х годов "Турист" окончательно утратил свой прежний вид и значение. В 2006 году здание снесли.