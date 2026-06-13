Здесь мог быть главный стадион страны, а первые дома строили заключенные: как раньше выглядели Новые Дома в Харькове

Микрорайон вырос на месте плодовых садов

Микрорайон Новые Дома в Харькове считается одним из самых зеленых и уютных в городе. Просторные дворы, бульвары и большое количество деревьев создают особую атмосферу. При этом не все знают, что еще несколько десятилетий назад на месте жилых кварталов не было ни домов, ни улиц.

Когда-то эта территория находилась на окраине Харькова и использовалась исключительно для сельскохозяйственных нужд. Здесь располагались поля, которые принадлежали Харьковской селекционной станции. "Телеграф" рассказывает историю появления микрорайона Новые дома и как он выглядел раньше.

От селекционной станции до жилого массива

История района началась задолго до появления первых многоэтажек. В 1909 году на окраине Харькова открыли селекционную станцию, а уже в 1909–1911 годах был построен ее главный корпус. Архитектором здания стал Здислав Харманский, который также проектировал трибуну Харьковского ипподрома.

Это здание сохранилось и считается самым старым на территории Новых Домов, теперь здесь работает институт растениеводства. Селекционная станция сыграла важную роль в развитии аграрной науки: один из ее ключевых деятелей, Юрьев, стал автором множества сортов сельскохозяйственных культур. В его честь позже назвали бульвар в районе.

В 1930 году, когда Харьков еще был столицей советской Украины, на этой территории планировали построить масштабный республиканский стадион на 45 тысяч зрителей. Рядом хотели создать спортивные городки, бассейн и инфраструктуру для военных и детей.

Харьковская сельскохозяйственная опытная станция, 2018. Фото: Артем Твердохлеб/moniacs.kh.ua

Строительство началось активно, но уже через год проект заморозили из-за нехватки рабочих. После переноса столицы в Киев стройку окончательно закрыли.

В 1953 году был разработан план реконструкции Харькова, который предусматривал строительство кварталов в стиле сталинского ампира. Однако уже в 1956 году курс изменился, и приоритет отдали более простому и массовому жилью.

Появление Новых Домов

Массовая застройка района началась в 1961 году. На стройках первых домов работали заключенные, территорию ограждали колючей проволокой, а по периметру стояли вышки.

Строительство дома на улице Байрона, 1967 год. Фото: Валерий Сушко/myhome.kh.ua

Название Новые Дома появилось естественным образом: в 1960-е годы сюда массово переселяли людей из коммуналок и бараков, и новое жилье казалось по-настоящему комфортным.

Планировка и архитектура

Микрорайон территориально относится к Слободскому и Немышлянскому районам. Его границы проходят по проспекту Героев Харькова, улице Ньютона, проспекту Льва Ландау и бульвару Богдана Хмельницкого.

Новые Дома условно делятся на две зоны — А и В. Первая охватывает территорию от проспекта Героев Харькова до улицы Каденюка и состоит из крупных микрорайонов, разделенных бульваром Юрьева. Вторая зона тянется до проспекта Байрона и отличается более свободной планировкой с большим количеством зеленых массивов.

Улица Байрона в 1967 году. Фото: Валерий Сушко/myhome.kh.ua

Основу застройки составляют пятиэтажные "хрущевки", построенные в 1960–1970-х годах. Их можно увидеть на проспекте Петра Григоренко, улице Каденюка и Жасминовом бульваре. Позже, в 1980-х, появились девяти- и шестнадцатиэтажные дома — на улицах Олимпийской, Садовом проезде и других.

Кинотеатр "Киев". Фото: modernism.in.ua

Одним из ключевых объектов района стал Дворец спорта, открытый в 1977 году. Он рассчитан на 3,5 тысячи зрителей и изначально задумывался как ледовая арена для хоккейного клуба "Динамо". При необходимости площадка могла трансформироваться для проведения соревнований по другим видам спорта.

Дворец спорта в 1980 году

Строительство этого объекта шло долго — в том числе из-за приоритета развития метро. Работы ускорились накануне Олимпиады-1980. В то же время рядом появился фонтан, форма которого напоминала олимпийские чаши.