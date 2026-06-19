"Реакция может быть фатальной". В каком случае можно умереть от укусов комаров

Некоторые виды представляют особую опасность

Смерть от укусов комаров — не миф. Это возможно когда человека за короткое время укусит очень много комаров и у него разовьется анафилактический шок (острая и крайне опасная аллергическая реакция, которая возникает за считанные минуты после контакта с аллергеном).

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат биологических наук, энтомолог Виктор Шпарик. Он объяснил, что люди по-разному реагируют на комариные укусы. У некоторых может быть аллергическая реакция на слюну, которую комар впрыскивает в место укуса, чтобы кровь не сворачивалась. У таких людей, если укусов много, может возникнуть анафилактический шок.

Кроме того, говорит специалист, на укусы разных комаров – разная реакция. Например, тигровый комар более агрессивный и реакция на его укус больше. Еще один фактор – количество повторных укусов.

Тигровый комар. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Тигровый комар. Фото: visnyk-nanu

Если укусов очень много — человек может потерять сознание и при отсутствии помощи даже умереть от анафилактического шока, отметил Виктор Шпарик.

"Если вас кусает один комар — будет одна реакция, кусает 15 — будет другая, кусает 500 — реакция может быть даже фатальная. Это серьезная опасность в регионах, где засилье комаров — кровососущая составляющая гнуса, т.е. много кровососущих насекомых. Там, где мошки – это северные регионы. Так что опасность в лесу где-то потерять сознание связана не столько с какими-то хищными животными, сколько с тем, что тебя просто комары загрызут", — пояснил энтомолог.

Ранее "Телеграф" рассказывал о тигровом комаре, появившемся на территории Украины. Он может передавать опасные вирусы.