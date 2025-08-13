Укр

В Украине появился новый опасный вид комаров. Его укус может вызвать паралич (фото)

Автор
Елена Руденко ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
Этот кровопийца может уложить на больничную койку
Этот кровопийца может уложить на больничную койку. Фото Коллаж "Телеграф"

На территории Украины много видов кровососущих комаров

Комары являются переносчиками очень неприятных заболеваний, в Украине есть много видов этого насекомого. Не так давно появился еще один опасный вид – тигровый комар.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. По его словам, на территории Украины существует 10-15 видов кровососущих комаров.

И даже в последние несколько лет еще один вид появился: так называемый тигровый комар, переносчик лихорадки западного Нила и других заболеваний. И он, в отличие от наших местных видов, активно "охотится" даже днем — то есть его солнце не пугает

Евгений Халаим

Энтомолог добавил, что есть различные народные способы отпугивать комаров, например полынь. Впрочем, трудно сказать, насколько это действенно.

Также в продаже есть много репеллентов для защиты от комаров. Однако любопытно, говорит Халаим, что один препарат помогает от одного вида комаров, а для защиты от другого может понадобиться другой репеллент.

Лихорадка Западного Нила — опасная болезнь

Геморрагическая лихорадка Западного Нила – это опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. У большинства людей инфекция протекает бессимптомно, однако у 20% больных развиваются гриппоподобные заболевания с резким повышением температуры, головной болью, болью в горле, мышцах, суставах и спине, слабостью, тошнотой и диареей. Могут быть также сыпь на теле, увеличение печени и селезенки, поражение нервной системы — менингит, энцефалит, признаки поражения головного мозга (расстройства сознания, парезы, параличи).

Как выглядит тигровый комар

Тигровый комар (Aedes albopictus) – один из самых опасных инвазивных видов комаров, встречающихся в континентальной Европе. Он передает до 22 различных вирусов, таких как вирус Западного Нила и экзотические вирусы, такие как денге, чикингунья, Зика или желтая лихорадка.

Тигровый комар
У тигрового комара есть белые полоски

Тигрового комара можно отличить по черным и белым полосам на ногах, а также по черно-белому телу. Как и у других комаров, кровью питаются только самки. Еда самцов – нектар цветов.

Самка тигрового комара
Кровью питается только самка

Напомним, ранее энтомолог Евгений Халаим рассказал "Телеграфу", почему в этом году в Украине меньше колорадского жука. На это повлияла жара и засуха.

Теги:
#Комар #Энтомолог #Захворювання