В Украине появился новый опасный вид комаров. Его укус может вызвать паралич (фото)

На территории Украины много видов кровососущих комаров

Комары являются переносчиками очень неприятных заболеваний, в Украине есть много видов этого насекомого. Не так давно появился еще один опасный вид – тигровый комар.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. По его словам, на территории Украины существует 10-15 видов кровососущих комаров.

И даже в последние несколько лет еще один вид появился: так называемый тигровый комар, переносчик лихорадки западного Нила и других заболеваний. И он, в отличие от наших местных видов, активно "охотится" даже днем — то есть его солнце не пугает Евгений Халаим

Энтомолог добавил, что есть различные народные способы отпугивать комаров, например полынь. Впрочем, трудно сказать, насколько это действенно.

Также в продаже есть много репеллентов для защиты от комаров. Однако любопытно, говорит Халаим, что один препарат помогает от одного вида комаров, а для защиты от другого может понадобиться другой репеллент.

Лихорадка Западного Нила — опасная болезнь

Геморрагическая лихорадка Западного Нила – это опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. У большинства людей инфекция протекает бессимптомно, однако у 20% больных развиваются гриппоподобные заболевания с резким повышением температуры, головной болью, болью в горле, мышцах, суставах и спине, слабостью, тошнотой и диареей. Могут быть также сыпь на теле, увеличение печени и селезенки, поражение нервной системы — менингит, энцефалит, признаки поражения головного мозга (расстройства сознания, парезы, параличи).

Как выглядит тигровый комар

Тигровый комар (Aedes albopictus) – один из самых опасных инвазивных видов комаров, встречающихся в континентальной Европе. Он передает до 22 различных вирусов, таких как вирус Западного Нила и экзотические вирусы, такие как денге, чикингунья, Зика или желтая лихорадка.

У тигрового комара есть белые полоски

Тигрового комара можно отличить по черным и белым полосам на ногах, а также по черно-белому телу. Как и у других комаров, кровью питаются только самки. Еда самцов – нектар цветов.

Кровью питается только самка

Напомним, ранее энтомолог Евгений Халаим рассказал "Телеграфу", почему в этом году в Украине меньше колорадского жука. На это повлияла жара и засуха.