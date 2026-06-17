Комары живут дольше, чем все думают: энтомолог раскрыл реальный срок

Не все комары питаются кровью

В народе часто говорят, что комар живет один день, потому что до утра его убивают. Но на самом деле эти насекомые имеют более продолжительную жизнь.

Об этом рассказал энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии Карпатского национального университета им. В. Стефаника Виктор Шпарик. По его словам, самцы имеют меньшую продолжительность жизни, чем самки.

"В общем, если сравнивать насекомых с разным типом питания, то хищники на других насекомых, которые пьют такой высокобелковый субстрат как кровь, живут дольше… Комар Culex pipiens, тот, который преимущественно нас кусает дома, – он живет где-то три-четыре недели", — говорит энтомолог.

Он добавляет, что самец живет меньше, потому что он не питается кровью. У самцов даже ротовой аппарат не приспособлен к прокалыванию, поэтому они питаются преимущественно нектаром.

"Того и живут меньше, потому что существуют, так сказать, ради любви: они спариваются и гибнут", — добавляет Шпарик.

Самка и самец комара

Напомним, что в Украине недавно заметили редкую пчелу-плотника (Xylocopa), которая считается одной из самых больших пчел в стране. Это необычное насекомое привлекает внимание своими большими размерами и характерной темной окраской.

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