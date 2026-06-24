Не говорите "просрочка": как на украинском сообщить работникам "АТБ" об испорченном товаре

Фраза, которую можно услышать почти в каждом супермаркете, действительно не соответствует нормам украинского языка

Во время покупок в "АТБ" или любом другом супермаркете многие украинцы до сих пор говорят продавцам: "у вас тут просрочка". Однако это калька с русского языка, которая не принадлежит к литературному украинскому.

В нашем языке есть несколько правильных вариантов, которые звучат естественно и понятно. Подробнее о них, ссылаясь на блог филологини Марии Словолюб, расскажет "Телеграф".

Как сказать правильно

Если вы заметили проблему на полке магазина, можно использовать следующие фразы:

"Цей товар прострочений";

"У цього товару закінчився термін придатності";

"Термін придатності цього продукту вже минув";

"Будь ласка, зверніть увагу, цей товар має вичерпаний термін придатності".

Почему "просрочка" — нежелательное слово

Слово "просрочка" происходит от русского "просрочка" и является разговорной формой, которая не закреплена в украинской литературной норме. На украинском правильно говорить: "прострочений товар", "товар із закінченим терміном придатності" або просто "товар, термін придатності якого минув".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на самом деле означает слово "сльота" в украинском языке.