Не говорите "просрочка": как на украинском сообщить работникам "АТБ" об испорченном товаре
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Фраза, которую можно услышать почти в каждом супермаркете, действительно не соответствует нормам украинского языка
Во время покупок в "АТБ" или любом другом супермаркете многие украинцы до сих пор говорят продавцам: "у вас тут просрочка". Однако это калька с русского языка, которая не принадлежит к литературному украинскому.
В нашем языке есть несколько правильных вариантов, которые звучат естественно и понятно. Подробнее о них, ссылаясь на блог филологини Марии Словолюб, расскажет "Телеграф".
Как сказать правильно
Если вы заметили проблему на полке магазина, можно использовать следующие фразы:
- "Цей товар прострочений";
- "У цього товару закінчився термін придатності";
- "Термін придатності цього продукту вже минув";
- "Будь ласка, зверніть увагу, цей товар має вичерпаний термін придатності".
Почему "просрочка" — нежелательное слово
Слово "просрочка" происходит от русского "просрочка" и является разговорной формой, которая не закреплена в украинской литературной норме. На украинском правильно говорить: "прострочений товар", "товар із закінченим терміном придатності" або просто "товар, термін придатності якого минув".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на самом деле означает слово "сльота" в украинском языке.