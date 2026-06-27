С Днем Конституции! Подборка красивых картинок для поздравления с праздником 28 июня

Не забудьте поздравить родных с днем нашей свободы

Каждый год 28 июня украинцы отмечают один из важнейших государственных праздников – День Конституции Украины. В 2026 году эта дата выпадает на воскресенье.

Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада после многочасового непрерывного заседания приняла Основной Закон государства, закрепивший суверенитет Украины, права и свободы граждан, а также определивший принципы функционирования государственной власти. Сегодня День Конституции имеет особое значение.

Во время полномасштабной войны украинцы каждый день защищают не только свою землю, но и ценности, закрепленные в Основном Законе — независимость, демократию, свободу и право определять будущее своего государства. Именно поэтому 28 июня многие поздравляют друг друга с праздником, выражая пожелания мира, силы и несокрушимости.

Телеграф подготовил для вас самые красивые открытки, чтобы вы могли поздравить близких с Днем Конституции. Отправьте коллегам, друзьям, родственникам, родителям яркую картинку в мессенджерах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечается праздник Петра и Павла в 2026 году. Теперь – не 12 июля.

Открытки для поздравления с Днем Конституции Украины

Открытки для поздравления с Днем Конституции Украины

Открытки для поздравления с Днем Конституции Украины

Открытки для поздравления с Днем Конституции Украины