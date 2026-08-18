Проверки усилят? В МОН рассказали о контроле за студентами призывного возраста

Категория 25+ в вузах под пристальным вниманием, в частности Государственной службы качества

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Министерство образования и науки Украины (МОН) будет усиливать контроль за обучением студентов старше 25 лет, чтобы поступление в университеты не использовали как способ избегания службы в ВСУ. В то же время, пока не фиксируется аномальный рост количества таких абитуриентов.

Об этом министр образования и науки Андрей Бутенко рассказал "Телеграфу" в рамках проведения образовательной конференции МОН "Серпнева-2026".

По его словам, в течение последнего месяца никаких отчислений студентов не происходило, ведь образовательный сейчас только начинается.

"Сейчас происходит вступительная кампания и мы не видим какой-то сверханомальной вспышки (студентов – ред.) 25+. Есть ли там лица, которые подались на получение бакалаврского или магистерского уровня, или доктора философии в 25+? Да, есть", – сказал чиновник.

В то же время все они сдали НМТ, имеют соответствующий критерий для поступления и делают это в рамках действующего законодательства, добавил Бутенко.

Андрей Бутенко. Фото: Википедия

"Для нас важно, чтобы это не было действительно местом отсиживания или укрывательства от службы в Вооруженных силах. Потому что с этим действительно есть проблема, когда используются законные права в других целях. Цель пребывания лица в университете – учиться", – отметил он.

Глава МОН подчеркнул, что будет усиливаться контроль, чтобы это было реальным обучением. В настоящее время работает Государственная служба качества, которая имеет соответствующие задачи.

Напомним, во Львовской области вузы передают данные об отчисленных студентах в ТЦК. До этого стало известно, что подобная практика существует на Волыни.