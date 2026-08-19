Как в Украине оценивают громкие заявления Федорова: заявка на власть или предложение договоренностей

Украинцы указывают на то, что он является частью той системы, которую критикует, лишившись должности

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Бывший министр обороны Михаил Федоров, возвращения которого на должность требуют на протестах, записал обращение к украинцам, где заявил о необходимости проведения выборов и высоком уровне коррупции во власти. Украинцы активно обсуждают его заявления.

Свое обращение Федоров опубликовал вечером 18 августа: в день, когда президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Евгения Хмары на должность руководителя Минобороны. В частности, бывший глава МО сказал, что Украина не может оставаться без "полноценно назначенного" министра обороны.

"Война продолжается, враг меняет тактику, нам нужно быстрее производить оружие, внедрять технологии, договариваться с партнерами и ежедневно принимать критически важные решения. В такой ситуации страна не может оставаться без полноценного министра обороны. Это ненормально", – сказал экс-министр.

О необходимости проведения выборов

Также Федоров заявил, что в Украине есть кризис управления. По его словам, демократия не может быть заложницей России, потому необходимо провести выборы.

"Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при затяжной войне. Это сложно. Нужно обеспечить право голоса военных, миллионов украинцев за границей, людей в прифронтовых регионах. Необходимо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие к результату", – сказал он.

О коррупции

Федоров подчеркнул, что коррупция во время войны — не просто финансовая проблема, а вопрос "способности выжить и победить". Он также заявил о системном кризисе управления в Украине.

О кризисе управления

По его словам, украинцы всегда давали властям огромный кредит доверия, особенно во время войны. Однако, отмечает экс-министр, "кредит доверия — это не право делать все без объяснений. Это обязанность быть еще более честным с обществом".

Резюмируя, Федоров сказал, что Украина может одновременно воевать и оставаться демократией. Украинский народ – не наблюдатель, а источник власти, подчеркнул он.

Как в Украине отреагировали на слова Федорова

Марьяна Безуглая

Нардеп пишет, что "несколько удивлена" видео Федорова, которое называет "открытое политическое обращение".

"Понятно, что Михаил Альбертович долго держался, чтобы не стать оппозицией, но наконец стал перед выбором: сдаться или перейти в оппозицию… В то же время активный политический процесс очень опасен, учитывая войну", — пишет она, напоминая, что Федоров семь лет работал внутри системы Зеленского, а теперь критикует ее.

Алексей Голобуцкий

Политолог Алексей Голобуцкий указал на то, что в обращении Федоров так и не сказал, что ответственность за раскритикованную им систему лежит на президенте, "поскольку от него единственного исходит вся власть и все решения".

"Вместо этого Федоров обвинял парламент, который "не оправдал большого аванса доверия от народа". Парламент, уже 7 лет ничего не решающий — им даже конверты перестали выдавать из-за перехода в статус мелкого декора. В итоге таких обвинений ожидалось что-то вроде благодарности Зеленскому за все его выдающиеся достижения", — пишет он.

Что касается призыва к выборам, то Федоров, пишет Голобуцкий, ни слова не сказал, как он себе представляет механизм их проведения. Но, добавляет он, экс-министр поддержал свою популярность среди избирателей. Высокие рейтинги Федорова сохранятся еще некоторое время – если в ОП не придумают какой-нибудь эффективный шаг для нейтрализации. По его оценке, формат заявления – это скорее презентация, ориентированная на западных лидеров.

"Федоров напомнил Зеленскому, что вполне может получить поддержку Запада. Возможно, это было предложение к договоренностям. А может все же заявка на преемственность во власти", — пишет политолог.

Александр Коваленко

Военный эксперт Александр Коваленко кратко ответил на обращение Федорова. Он написал, что "теперь все становится на свои места".

"Конституция? Закон? Амбиции наше все! Да и… нет. Так не победим", — пишет Коваленко.

Как украинцы восприняли обращение Федорова

Украинцы реагируют на обращение Федорова в основном критично. Указывают, что Федоров "является частью той власти, кризис доверия к которой, по его мнению, существует". Также размышляют, что Федоров не раскритиковал бы власть, если бы Зеленский вернул его в кресло главы Минобороны, а значит, он просто борется за должность.

В Украине продолжаются протесты с требованием вернуть Федорова на пост главы Минобороны

Все это происходит на фоне протестов, продолжающихся в разных городах фактически с момента отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Митинг прошел и 18 августа. Митингующие в столице объявили о новой акции 19 августа в 9:01 под стенами Верховной Рады.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Евгении Хмаре, которого Зеленский пытается провести на должность министра обороны. Он генерал-майор СБУ, командир легендарной "Альфы", участник операции по увольнению Змеиного и офицер с многолетним опытом в спецслужбе.